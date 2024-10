¿Quién gana en EE.UU.? Así están las encuestas presidenciales entre Trump y Kamala hoy, sábado 19 de octubre

Las elecciones en Estados Unidos tendrán como protagonistas a Kamala Harris y Donald Trump, están a menos de tres semanas de realizarse, el próximo martes 5 de noviembre. Las últimas encuestas nacionales muestran un mayor apoyo a la actual vicepresidenta, aunque la ventaja es de solo unos puntos porcentuales. Así están los sondeos hasta este sábado 19 de octubre.

En los promedios de encuestas, The Hill muestra una mayor ventaja de Harris ante Trump The Hill/DDHQ

En lo que respecta a los promedios de las encuestas, sitios como RealClear Polling muestran que la candidata demócrata supera al expresidente por 1,6 puntos porcentuales, con un 49,4% de la preferencia, contra un 47,8% del republicano. En tanto, la recopilación de sondeos de The New York Times otorga a Harris un 49% y a Trump un 47%. Por su parte, The Hill evidencia una ventaja mayor para la abogada (49,7% vs. 47,2%) con una diferencia de 2,5 puntos porcentuales.

En tanto, los especialistas aclaran que las encuestas pueden no reflejar el resultado final, dado que el sistema electoral de Estados Unidos es indirecto. Esto significa que los ciudadanos no votan directamente por los candidatos, sino por los miembros del Colegio Electoral. En la mayoría de los estados, por más que un partido se imponga por la mínima diferencia, se lleva todos los electores de esa jurisdicción, salvo excepciones como Maine y Nebraska.

Los resultados de las últimas encuestas entre Trump y Harris

La encuesta de seguimiento (día 4) de TIPP Insights muestra que la vicepresidenta supera al exmandatario. Sin embargo, su ventaja se redujo a tres puntos, con un 49% de la preferencia de los posibles votantes, frente al 46% de Trump. En el sondeo de un día anterior, la demócrata tenía el 50% del apoyo.

Los resultados también evidencian que los encuestados no están contentos con el rumbo que ha tomado la nación. Los republicanos (62%) y los independientes (43%) expresan los mayores niveles de descontento, mientras que los demócratas aparecen con un 40%. “El profundo descontento con el rumbo que está tomando el país plantea un serio desafío para los actuales presidentes”, señala el estudio.

En la encuesta de seguimiento de TIPP, Kamala Harris obtiene el 49% de la preferencia de los posibles votantes TIPP Tracking Poll

Por su parte, la encuesta nacional de Emerson College Polling indicó que el 49% de los votantes apoya a la vicepresidenta, mientras que el 48% respalda al expresidente. En tanto, el 1% planea apoyar a alguien que no sea uno de los candidatos de los principales partidos, mientras que el 2% restante está indeciso.

Spencer Kimball, director ejecutivo de la encuestadora, detalló: “Los votantes hombres y mujeres se inclinan por una postura casi opuesta: los hombres por Trump (56% frente a 42%) y las mujeres por Harris (55% frente a 41%). Los votantes hispanos se inclinan por Harris (61% frente a 35%) y los negros (81% frente a 12%), mientras que los blancos se inclinan por Trump (60% frente a 38%)”.

La última encuesta de Emerson College Polling favorece a la demócrata Emerson College Polling

En contraste con los reportes anteriores, la última encuesta telefónica y online nacional de Rasmussen Reports, de seguimiento diario de las elecciones presidenciales de 2024, destacó que el republicano y la demócrata están empatados. “Si las elecciones se celebraran hoy, el 48% de los posibles votantes estadounidenses votarían por Trump y el 48% por Harris”, sostuvo. Un 2% dijo que votaría por otro candidato y otro 2% se mostró indeciso.

¿Cómo es la elección presidencial en EE.UU.?

En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los ciudadanos de cada estado votan por la fórmula y el partido de preferencia. Sin embargo, mientras que otros puestos públicos (como senadores y representantes) se pueden ganar con base en el voto popular, en el caso de la elección para presidente y vicepresidente, el Colegio Electoral es el que determina quién es el ganador de la contienda.

Cada jurisdicción tiene un número de electores definido por la cantidad de senadores y representantes que tiene en el Congreso de EE.UU. Así, en 48 estados y Washington DC, el espacio ganador consigue todos los votos electorales de ese estado, sin importar si se impuso por una mínima diferencia o por un amplio margen; a excepción de Maine y Nebraska, que tienen cada uno una variación de representación proporcional.

Por este motivo, los votantes deben elegir al Colegio Electoral, organismo que está conformado por un total de 538 electores. Para ganar la elección, se requiere tener una mayoría de más de 270 votos electorales. Después de que se haga un conteo de votos en el Congreso el 6 de enero de 2025. Finalmente, el candidato que gane asumirá el cargo como presidente de EE.UU. el 20 de enero de ese año.

LA NACION