¿Quién gana en Nevada? Así están las encuestas presidenciales entre Trump y Kamala hoy, 18 de octubre

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizarán el martes 5 de noviembre de 2024. Hasta entonces, muchos prestan atención a las encuestas de los estados bisagra. A menos de tres semanas de los comicios, así están los sondeos sobre la intención de voto para la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump en Nevada, una de las entidades clave.

Las elecciones en EE.UU. son indirectas; el Colegio Electoral es el organismo que se encarga de decidir quién gana (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo) Andrew Harnik - AP

Los siete estados bisagra este año son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Según US News, estos territorios son cruciales en el desenlace electoral debido a que cuentan con niveles similares de respaldo tanto para demócratas como para republicanos.

Es por eso que resulta clave ganar en una de estas jurisdicciones, ya que el candidato que se imponga en las urnas, aunque lo haga por la más mínima diferencia, se llevará todos los electores que entrega ese estado para el Colegio Electoral. Para ser elegido como presidente, el aspirante necesita conseguir al menos 270 electores de los 538 totales. Nevada aporta seis de ellos.

El promedio de encuesta de The New York Times para Nevada señala a los candidatos con una pequeña diferencia The New York Times

Harris vs. Trump: resultados de las últimas encuestas en Nevada

El promedio de encuestas para Nevada, elaborado por The New York Times, muestra a la demócrata con un 48% frente a un 47% de Trump. Por su parte, el compilado de FiveThirtyEight se visualiza más cerrado, con una diferencia de 0,6 puntos porcentuales (47,7% vs. 47,1) a favor de la vicepresidenta. En tanto, los resultados de Real Clear Polling indican el republicano es quien tiene una ventaja de 0,5 puntos porcentuales, con el 47,7% del apoyo, frente a un 47,2%.

La encuesta elaborada por Redfield & Wilton Strategies en asociación con The Telegraph señala que Harris y Trump están empatados en cuatro estados clave: Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. En este reporte, ambos candidatos tienen el 47% de la preferencia de los posibles votantes encuestados.

La última encuesta de Redfield & Wilton Strategies muestra que en Nevada los candidatos están empatados (47%) Redfield & Wilton Strategies

Otro reporte reciente, de Morning Consult, deja ver una diferencia más amplía entre los posibles votantes. Los resultados de este sondeo le dan un 49% de la preferencia a Harris, en contra de un 45% para Trump, lo que representa una diferencia de cuatro puntos porcentuales.

Por su parte, la investigación de Trafalgar Group, un encuestador para el Partido Republicano, le otorga a la demócrata una ventaja de menos de un punto porcentual, con el 45,6% del apoyo, en contra de un 44,8% del expresidente.

La encuesta de Trafalgar Group, para Nevada, precisa una ligera diferencia de puntos porcentuales entre los candidatos Trafalgar Group

Proceso electoral en EE.UU.: cómo se elige al presidente

A diferencia de muchas democracias occidentales, en Estados Unidos, el presidente no es elegido directamente por el voto de los ciudadanos. Los votantes eligen al Colegio Electoral, organismo que está conformado por un total de 538 electores provenientes de todos los estados, que incluye a Washington D.C. Se requiere una mayoría de 270 votos para definir a quien sucederá a Joe Biden.

El número de electores que le corresponde a cada estado se calcula en proporción a su población y a la cantidad de congresistas que lo representan (tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado). Para el caso de Nevada, los votos electorales son seis. Después de que se haga un conteo de votos en el Congreso el 6 de enero de 2025. Finalmente, el candidato que gane asumirá el cargo como presidente de EE.UU. el 20 de enero.

LA NACION