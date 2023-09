escuchar

La policía de Miami-Dade busca a los autores del doble crimen cometido en contra de los hermanos Osvaldo Martínez Marquez, de 16 años, y Alexis Martínez Marquez, de 19, quienes perdieron la vida al recibir varios disparos. El tiroteo se registró el sábado a la tarde en una propiedad aparentemente abandonada.

En un video de seguridad se alcanzan a escuchar algunos disparos provenientes de la residencia donde los hermanos fueron encontrados. Sin embargo, fue recién cuatro horas después que la policía llegó a la escena del crimen. En un clip obtenido por Local 10 News se ve a un auto rojo salir rápidamente del lugar donde murieron los jóvenes. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si ya tienen algunas pistas de los posibles asesinos o información de las causas de este homicidio.

El joven Osvaldo Martínez Marquez fue encontrado muerto por arma de fuego crimestoppers305 / Facebook

El último adiós a los hermanos Martínez Marquez

Mientras las autoridades continúan en la investigación del doble asesinato, los padres de Osvaldo y Alexis colocaron velas afuera de su departamento, ubicado en West Perrine, en el condado de Miami-Dade. También colocaron fotografías de sus hijos para darles el adiós.

“Estoy tratando de sacar algo de mi fuerza interior. Mis hijos tenían sus defectos, pero eran buenos niños. No puedo creerlo, esto me parece un sueño”, dijo Zita Marquez, mamá de los jóvenes asesinados, en declaraciones citadas por CBS Miami. “Quiero justicia, declararlos culpables (a los asesinos) para evitar que lastimen a alguien más. Eso no los traerá de vuelta, pero lo importante es que todos tenemos hijos y hermanos. No pueden saber el dolor que sentimos. Estamos sufriendo”, agregó.

Alexis Martínez Marquez fue encontrado muerto con su hermano en un departamento de Miami crimestoppers305 / Facebook

El padre de los hermanos Martínez Marquez aseguró que no eran personas que acostumbraran a meterse en problemas. “Nunca hicieron nada malo. Les gustaba pescar y trabajar en la construcción. Su sueño era trabajar para poder ganar más dinero para la familia. Imagínese quién quiere perder a un niño. No te imaginas cómo se siente la familia”, señaló José Martínez, y agregó: “Sé que están investigando. No estoy seguro de lo que pasó. No estoy seguro de si tienen alguna pista”.

Uno de los vecinos se sumó a los pedidos de justicia y destacó la importancia de reforzar la seguridad de la zona. “Siempre había muchos adolescentes y jóvenes allí, no tengo ni idea de lo que pudo haber pasado”, señaló Lyon Rhodes a Telemundo South Florida. “Unos dicen que los asaltaron y los metieron a ese lugar y allí mismo los mataron, pero no sabré decirle”, comentó, al tiempo que añadió: “No lo podía creer, que más quisiera que fuera un sueño, pero no”.

La recompensa por información del crimen en Miami-Dade

Mientras la policía continúa con las investigaciones, la organización Crime Stoppers de Miami & Florida Keys anunció una recompensa de hasta US$10.000 a quien ofrezca información sobre el autor o los autores del doble crimen. “Volvemos a publicar esto porque estos jóvenes eran hermanos. Imagínese a la familia que tiene que lidiar con esta violencia armada sin sentido”, escribieron en la publicación de Facebook.