Vladimir Guerrero Jr. vs. Shohei Ohtani: a cuánto asciende la fortuna de los peloteros líderes de la Serie Mundial 2025

La Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) tendrá este lunes su tercer capítulo en California. El enfrentamiento estará protagonizado por los líderes de las franquicias: Vladimir Guerrero Jr., de Toronto Blue Jays, y Shohei Ohtani, de Los Angeles Dodgers. Ambos cuentan con contratos exorbitantes y poseen una fortuna estimada en decenas de millones de dólares.

A cuánto asciende la fortuna de Vladimir Guerrero Jr.

El habilidoso beisbolista tiene actualmente un patrimonio neto de US$40 millones, según indica Celebrity Net Worth. Sin embargo, esa cifra crecerá pronto a raíz de un acuerdo de US$500 millones por 14 años firmado en abril de 2025 con el equipo canadiense.

La fortuna de Vladimir Guerrero Jr. crecerá pronto gracias a un acuerdo de US$500 millones firmado en abril

El sitio remarca que se trata tercer contrato más grande de toda la historia de la liga, solo por detrás de Juan Soto y Ohtani. Al año, el jugador percibirá la suma de US$35,7 millones. De esa manera, superará en tan solo cuatro años las ganancias totales que su padre tuvo en 16 temporadas (US$129 millones).

El sitio estima que, si no ocurre ningún inconveniente, ganará más de US$550 millones solo en salario de carrera. Al patrimonio también se le sumarán acuerdos de patrocinio, bonificaciones de juegos y apariciones en los medios.

El contrato récord de Shohei Ohtani y su millonario patrimonio en EE.UU.

Por su parte, Shohei Ohtani posee actualmente un patrimonio de US$150 millones. Al igual que Guerrero Jr., la cifra experimentará un aumento significativo en los próximos años Es que, en 2023, firmó un acuerdo de diez años por US$700 millones, de acuerdo a Celebrity Networth.

Ese contrato representó entonces el más grande en términos económicos de toda la historia de ese deporte, hasta que fue superado por Juan Soto y su vínculo con New York Mets por 15 años a cambio de US$765 millones.

Shohei Ohtani firmó el contrato más grande de la historia del deporte Mark J. Terrill - AP

El acuerdo de Ohtani cuenta con condiciones ciertas condiciones establecidas: ganará US$2 millones en sueldo durante diez años y posteriormente recibirá el dinero diferido en cuotas anuales a partir de 2034.

En tanto, el informe de Celebrity Networth estima que el jugador japonés percibe entre US$40 y US$50 millones al año en patrocinios.

Vladimir Guerrero Jr. vs. Shohei Ohtani: Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se enfrentan por la Serie Mundial 2025

Con la serie empatada en 1 a 1, el tercer juego se disputará este lunes en el estadio de los Dodgers, después de dos partidos en la casa de los Toronto Blue Jays. La sede se mantendrá en California hasta el quinto juego y, en caso de necesitarse un sexto compromiso, volverá a Canadá.

Las actuaciones de Guerrero Jr. y Ohtani cobran relevancia para los partidos definitorios. El jugador canadiense de origen dominicano se desempeña como pilar ofensivo y, en la postemporada de este año, remarcó su importancia con un promedio de bateo de .431, seis jonrones (HR) y 12 carreras impulsadas (RBI), según Statmuse.

Los jugadores se enfrentarán esta noche en un duelo decisivo para la serie final Guerrero Jr. - Guerrero Jr./Ohtani

A su vez, Guerrero Jr., considerado como uno de los mejores bateadores en la actualidad, cuenta con 23 HR y 84 RBI en 156 partidos en esta temporada. En su actuación más reciente, pese a que su equipo perdió como local, logró un récord que lo hizo entrar a la historia como uno de los jugadores con más hits en una sola postemporada (22).

Por su parte, Ohtani, que cumple un rol múltiple como bateador y lanzador, lleva en la actual temporada un promedio de .282, con 55 jonrones, 102 RBI y 146 carreras anotadas, según el sitio mencionado. En el último partido, su actuación fue determinante para la victoria de Los Angeles Dodgers.

Para conseguir el campeonato en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), uno de los equipos debe imponerse en cuatro juegos. De ser necesario, la serie puede alargarse a seis o siete partidos.