Renombran el Instituto de la Paz de EE. UU. en honor a Donald Trump

El Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés) fue renombrado en honor al presidente Donald Trump, informó el Departamento de Estado el miércoles.

"Esta mañana, el Departamento de Estado renombró el antiguo Instituto de la Paz para reflejar al mayor negociador de nuestra historia. Bienvenidos al Instituto de la Paz Donald J. Trump", dijo el departamento en una publicación en redes sociales.

La publicación incluía una foto del edificio del USIP y mostraba el nombre completo de Trump añadido en una pared sobre el nombre grabado de la organización.

En febrero, Trump emitió una orden ejecutiva que buscaba desmantelar el instituto. El presidente de la organización fue retirado de la sede por las fuerzas del orden, y despidieron a casi todo su personal en Washington, según medios estadounidenses.

El ente fue creado en 1984 por el expresidente Ronald Reagan. Con fondos del Congreso, el USIP funciona como una organización independiente sin fines de lucro destinada a prevenir y resolver conflictos internacionales.

Durante gobiernos pasados operó como un centro de pensamiento, que suele emplear académicos, investigadores y expertos en asuntos internacionales.

El jueves, Trump tiene programado asistir a la firma de un acuerdo de paz entre el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame.

Trump no oculta que se percibe a sí mismo como un "pacificador", así como su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz.

