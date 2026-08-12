Revelan el misterio detrás del video viral de Trump quedándose dormido que desató teorías conspirativas

Bastaron unos pocos segundos para que una escena en el Salón Oval desatara una de las teorías más insólitas de los últimos días en las redes sociales. El presidente Donald Trump aparecía con los ojos cerrados y la cabeza inclinada durante un acto oficial, mientras una mujer ubicada detrás suyo mantenía una mano apoyada sobre el abdomen. Cuando el mandatario norteamericano volvió a levantar la cabeza, ella hizo un pequeño movimiento con la mano.

La coincidencia encendió las especulaciones.

En X, algunos usuarios comenzaron a afirmar que la mujer llevaba un supuesto botón oculto a la altura del vientre y que lo accionaba cada vez que Trump parecía quedarse dormido, con el objetivo de despertarlo. La teoría, sin ninguna evidencia que la respaldara, se propagó rápidamente y hasta adquirió un nombre propio: “The Zapper”, algo así como “la que da descargas”.

El momento en que Trump se queda dormido durante una reunión

El video había sido grabado el lunes durante un acto en la Casa Blanca en el que Trump firmó una orden ejecutiva vinculada con las recomendaciones sobre vacunación infantil en Estados Unidos.

Sin embargo, el foco de las redes se desplazó rápidamente desde el contenido del encuentro hacia la mujer situada detrás del mandatario.

“Dicen que tiene un botón colocado en la panza y que, cuando recibe la señal de que él está dormido, mueve la mano y lo aprieta para despertarlo. La están llamando ‘The Zapper’. No tengo idea de si es cierto, pero parece coincidir”, escribió el usuario Tim Brannigan, uno de los que contribuyó a amplificar la versión.

La publicación acumuló reproducciones y respuestas de usuarios que analizaban la secuencia cuadro por cuadro, convencidos de que el movimiento de la mujer coincidía con el momento en que Trump volvía a incorporarse.

La mujer era Jayme Leagh Franklin, una figura vinculada al universo conservador norteamericano, que trabajó durante la primera administración de Trump y actualmente dirige The Conservateur, una plataforma orientada a mujeres jóvenes de derecha.

I’m just pregnant you weirdos 😂😭 https://t.co/NG3tYyJmXy — Jayme Leagh Franklin (@jaymefranklin16) August 12, 2026

Cuando los comentarios comenzaron a multiplicarse, Franklin decidió poner fin al misterio con una explicación mucho más sencilla.

Compartió el mensaje que describía el presunto mecanismo oculto y respondió con apenas una frase: “Solo estoy embarazada, raritos”, acompañada por emojis de risa y llanto.

Las imágenes de Trump

El episodio volvió a instalar, además, las especulaciones sobre las ocasiones en las que Trump parece quedarse dormido durante actos públicos.

En el video difundido esta semana, el presidente aparece durante algunos segundos con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada antes de volver a erguirse.

Trump se queda dormido en plena reunión de gabinete

Escenas similares ya habían generado comentarios en otras oportunidades y suelen ser utilizadas por adversarios políticos para cuestionar la edad y el estado físico del mandatario.