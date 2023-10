escuchar

La tiktoker mexicana Jen Per compartió en su perfil un truco infalible para no gastar dinero en comida durante su próximo viaje a Nueva York. El video, que acumula más de 433.000 reproducciones, pronto se volvió viral y generó opiniones encontradas -y no tantas- entre los usuarios de la red social.

La usuaria @jeper_ publicó hace poco un video titulado “Tips de viaje”. En este se observa un carrito de compra en un supermercado, acompañado del texto “POV: Te advierten que NY es caro y decidís que no gastarás ni un dólar en comida”. Luego, se observa una valija que, además de ropa, contiene alimentos.

La viajera muestra su intención de llevar alimentos en su equipaje, para evitar así gastar en comida durante su viaje en la Gran Manzana. En el video se puede ver que junto a sus suéteres y pantalones, lleva sopas de pasta, alimentos instantáneos y pan.

Ante la pregunta de una usuaria sobre si estaba permitido llevar alimentos así en el equipaje, la tiktoker respondió: “Sí, sin problema, fue maleta documentada y trajimos barritas, cereal, pan, sopas, arroz, etcétera”. Aunque, cabe recalcar que los objetos y comida permitida a bordo dependen de cada país y la aerolínea en la que se traslade.

Reacciones divididas

Algunos usuarios señalaron las desventajas de este truco. “Le cobran el doble del dinero que se gastaría en comida, en equipaje”, dijo un usuario, mientras que otra compartió: “Qué pereza viajar y comer lo mismo que en tu casa”. También hubo quien la insultó, y quien la cuestionó por este método de ahorro: “Pero la comida es parte de la experiencia si no, ¿a qué vas?”, dijo un joven.

El video de Jen Per también despertó la empatía de muchas personas, quienes le recomendaron cómo comer rico, sin gastar demás, durante su viaje a la Gran Manzana. “Mi idea favorita: ir a Olive Garden y pedir un menú de US$17 alrededor de medio día [6205 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha]. Con esto tenés ensaladas, sopas, bebidas y pan ilimitado” y “Tampoco es tan caro, o sea podés pagarlo, para empezar hay McDonald’s de US$3 [1095 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha], pizzas de US$7 [2555 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha], hotdogs de US$5 [1825 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha], solo buscando bien”, fueron algunas de las opciones que le sugirieron a la viajera.