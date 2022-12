Vive en Estados Unidos y ofrece un truco para ahorrar a los jóvenes que recién se independizaron

escuchar

Salir de la casa de los padres y vivir solo no es un paso sencillo para cualquiera. Algunas personas pagan bastante caras las consecuencias de independizarse, por ejemplo, en el tema económico. Muchos jóvenes intentan gastar la menor cantidad de dinero posible para poder solventar sus necesidades básicas. Con ese pensamiento, la tiktoker Teal Anderson dio un consejo sobre cómo reducir lo que se paga en comida en Estados Unidos.

La creadora de contenido (@tealnicoleee) hizo un video para mostrar el truco que aplica en el restaurante Texas Roadhouse: “Esto es para todos los adultos jóvenes que intentan ahorrar algo de dinero, pero aún quieren comer bien”, mencionó. En la grabación dejó ver un plato de comida con la porción suficiente para una persona.

Una joven dijo cómo ahorrar al comprar el menú para niños en un restaurante

Su solución consistió en pedir el bistec del menú para niños, porque tiene un precio menor que los alimentos para adultos. De esta manera, consideró, el comensal podría obtener una comida completa por un costo más bajo: “Obtienes un lado y rollos ilimitados por US$8,11 cada uno”, explicó.

¿Se puede ahorrar en comida con este método?

Los espectadores del clip dieron su propio veredicto. Fue tanta la controversia, que el video logró acumular 2,6 millones de reproducciones. Algunas personas criticaron a Teal, otras la apoyaron y unas más dieron todavía más tips para evitar el gasto desmedido.

Menos propina a los trabajadores

Primero se posicionaron quienes estaban en su contra. Su molestia fue pensar que, por tener una comida más barata, les dejaría menos propina a los trabajadores. Ante las acusaciones, la tiktoker optó por defenderse en un video de seguimiento: “Lo siento, solo estoy tratando de ahorrar algo de dinero. Caray. Estoy pagando por la cantidad que obtuve... Estoy pagando por lo que ordené, entonces, ¿cuál es el problema?”, pronunció.

Además, se hicieron notar algunos empleados de la cadena de comida mencionada: “Trabajo en Texas Roadhouse. No hagas esto”, exhortó una usuaria. “El problema es que el menú de niños es para los niños según la política de la mayoría de los restaurantes”, advirtieron otros.

Esta es la comida que la tiktoker adquirió del menú para niños @tealnicoleee/TikTok

Más consejos para ahorrar

Por otro lado, decenas de personas se alejaron de la controversia y prefirieron exhortar a la comunidad virtual a aplicar otras técnicas para no gastar tanto en comida de restaurantes: “Por 8 dólares puedes comprar un filete entero en el supermercado”; “Si estás tratando de ahorrar dinero, te sugiero ramen en casa”.

Mensajes de apoyo

No pudieron faltar los que apoyaron a la influencer. Creyeron que su táctica era muy funcional y se dijeron dispuestos a intentarla: “Trabajo en Texas Roadhouse y hago lo que ustedes. Siempre elegiré ahorrar dinero”; “Deberían tener algo que no sea una comida para niños’, sino una pequeña porción porque algunas personas no pueden comer tanto o no tienen tanto dinero”; “No sé ustedes, pero me lleno muy rápido, así que no voy a pedir algo de lo que ni siquiera comería la mitad. Pido una comida para niños dondequiera que vaya”.

También la defendieron de los malos comentarios en su contra: “Ella no dijo que no dio buena propina”; “No entiendo el problema de la gente”, sentenciaron.

