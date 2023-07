Revés del Departamento de Justicia de EE.UU. a Texas por el muro flotante que instala en Río Grande

escuchar

Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por la barrera de boyas flotantes que comenzó a instalar sobre Río Grande, entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras (México), parte de un conjunto de tácticas enfocadas en frenar la inmigración ilegal. En el recurso legal, la agencia solicita a un juez federal de Austin que obligue a Texas a retirar la línea de 305 metros de boyas y también plantea problemas humanitarios y medioambientales.

El Departamento de Justicia pide una orden judicial que prohíba que Texas pueda construir más barreras en el río, a la vez que solicita a un tribunal que ordene retirar las existentes y que el estado asuma los gastos. El Departamento alega que Texas y Abbott violaron la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos al poner la estructura sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y refiere que las boyas “constituyen una obstrucción no autorizada a la capacidad navegable de las aguas de Estados Unidos.”

Un migrante cruza el río Bravo con un niño sobre sus hombros en un intento por llegar a Estados Unidos desde México, cerca del lugar donde trabajadores instalan una fila de boyas para que sean una barrera flotante (archivo)

La medida, presentada meses antes por el gobernador republicano Greg Abbott se sumó a otras que también incluyen alambres de púa, la detención de inmigrantes por allanamiento de morada y el envío de autobuses con solicitantes de asilo a otras ciudades de administración demócrata. Todas conforman la Operation Lone Star (Operación Estrella Solitaria). Este mes, las autoridades federales comenzaron a investigar la medida como resultado del relato de un miembro de la policía estatal, al que tuvieron acceso diferentes medios de comunicación y en el que se detallaba cómo algunas de estas medidas hirieron a los migrantes.

El movimiento de Texas para no retirar la barrera flotante

Según describe la agencia de noticias AP, Abbott quiso adelantarse a esta resolución y el lunes a la mañana le envió una carta al presidente estadounidense, Joe Biden, en la que defendió el derecho de Texas para instalar la barrera. En una clara postura contra la inmigración ilegal, el gobernador también acusó a la administración actual de no hacer esfuerzos para disuadir a las personas que buscan ingresar a EE.UU. sin permiso. “Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para hacer frente a la crisis que usted ha provocado”, escribió Abbott en la misiva. “Texas lo verá en los tribunales, señor presidente”, sumó.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró a los periodistas que las políticas aplicadas por Abbott dificultan el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza a Río Grande. “Esas son acciones ilegales que no ayudan y están socavando lo que el presidente ha planteado y está tratando de hacer”, señaló en comentarios citados por AP.

Migrantes observan unas boyas grandes que serán utilizadas como valla fronteriza en el río Bravo, a la altura de Eagle Pass, Texas, el miércoles 12 de julio de 2023 (AP Foto/Eric Gay)

En una carta enviada la semana pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. había dado hasta este lunes como plazo para que Texas decidiera retirar la barrera. De lo contrario, adelantó que interpondría la demanda judicial. Asimismo, México había pedido al gobierno federal que interviniera, alegando que la barrera violaba los tratados internacionales.

Texas, en el ojo de las autoridades

La decisión del Departamento de justicia tiene apoyo en una cláusula de la ley federal que “prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable de las aguas de los Estados Unidos, y prohíbe además construir cualquier estructura en dichas aguas sin autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos”, señaló CNN.

En una aparición en Fox News, Abbott afirmó que la resolución no era aplicable, pero no especificó las razones: “El hecho es que están utilizando un oscuro estatuto para tratar de impedir que sigamos desplegando esas boyas. No tiene fundamento jurídico alguno”, dijo el lunes.

LA NACION