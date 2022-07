Fue al lujoso restaurante de Versace en Miami, mostró en TikTok cuánto gastó y sus seguidores no coincidieron en algo

Ir al restaurante de Versace en Miami es un lujo que no cualquiera se puede dar. Se trata de un establecimiento adaptado dentro de la antigua mansión de Gianni Versace, al que solo un grupo determinado de personas puede ingresar, o al menos eso es lo que se creía. Luisito Comunica, el famoso youtuber mexicano, acudió a este sitio con el objetivo de mostrar a sus seguidores los detalles del lujoso lugar y todos se llevaron una sorpresa. Quizá no es tan caro como pensaban y los detalles excéntricos no están por todos los rincones.

A través de su cuenta, @luisitocomunica en TikTok, publicó un video corto en el que da una mini reseña de este restaurante. En primera instancia, mencionó que para acudir allí era necesario hacer una reservación con al menos algunos días o incluso semanas de anticipación, ya que es un sitio muy cotizado y solicitado.

Luisito Comunica brinda su crítica acerca del restaurante de Versace en Miami

Por supuesto lo que predomina es el lujo, porque desde la entrada se aprecia una decoración muy al estilo del diseñador de moda italiano de alta costura, fundador de la firma. Son instalaciones muy brillantes y bastante impresionantes, dado que además muchos de sus espacios están tallados o adornados con oro. Tan solo la piscina tiene un fondo de este lujoso elemento, valuado en más de un millón de dólares.

Los precios de la comida italiana que se ofrece a los comensales son elevados, ya que en su mayoría son cocteles con oro comestible y platos exclusivos. En el caso de Luisito, pidió una tabla de carnes frías, espagueti con langosta, gambas gigantes y gnocchis con trufa, mientras que de postre eligió el chocolate de la casa y un tiramisú bañado en oro.

El tiramisú con oro comestible del restaurante de Versace en Miami @luisitocomunica/TikTok

Todo esto por 560 dólares. A muchos usuarios de TikTok les pareció un precio, si bien no tan accesible para todos, sí un poco más barato de lo que se imaginaban, ya que este restaurante es famoso por ser de lujo.

No obstante, el youtuber enfatizó que, para ser un lugar de alto nivel, hay dos aspectos que él cambiaría para garantizarle al usuario una experiencia ostentosa desde el principio al fin. Primero, mencionó que el bolígrafo que brinda el personal al momento de pagar la cuenta es uno muy simple, sin forrar o tener un aspecto alusivo a Versace. Y, por otro lado, dijo que al momento de ir al baño los comensales se encuentran con el depósito de escobas y utensilios de limpieza.

La pluma del restaurante de Versace que Luisito Comunica criticó @luisitocomunica/TikTok

El detalle con el que muchos no estuvieron de acuerdo

Debido al furor de este video, los tiktokeros no dudaron en dar su opinión: la mayoría consideró que el aspecto de la pluma y las escobas no era razón suficiente para dejar de ir al restaurante. Entre los comentarios, también hubo una usuaria que dijo haber asistido y que su cuenta no había sido tan costosa. “Yo fui el día 2 de enero a almorzar y con 100 dólares comimos dos personas”, comentó, lo que es mucho más accesible que las opciones que ofreció Luisito.

Así luce el depósito de escobas en el restaurante de Versace en Miami @luisitocomunica/TikTok

A esta mujer se le unió otra que consideró que la mejor opción para ir a comer a este establecimiento de Versace es ir para el almuerzo, ya que los precios son más bajos y hay más variedad de comida. “En el lunch hay especiales de tres platos por 34 dólares. También te dan la carta del dinner, mi cuenta total con propina incluida fue de 108 dólares y salimos satisfechas”, explicó en ese mismo tono.