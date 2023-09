escuchar

Gerard Piqué generó una nueva controversia, pero esta vez por un motivo relacionado con las leyes de Málaga, España. En una de sus últimas apariciones en Twitch, instó a los fanáticos del torneo a meterse en un monumento histórico que data del siglo XVIII, algo que no fue visto con buenos ojos por parte del alcalde de la ciudad. El funcionario, Francisco de la Torre Prados, catalogó la invitación como una “gamberrada”, lo que provocó que el futbolista se disculpara públicamente.

Este lunes, durante el programa de la Kings League, Piqué se conectó con un reportero que estaba en la Plaza del Obispo, en la metrópoli mencionada, junto a un grupo de jóvenes. El furor era evidente entre la hinchada, que ya esperaba con ansias la venta de los boletos para el evento que se llevará a cabo el 14 de octubre en La Rosaleda.

Mientras hablaba con el comunicador, el exdefensor del FC Barcelona lanzó un eco en tono supuestamente de broma: “Al que se meta (en la fuente) le das una entrada doble”. Enseguida, los seguidores se aventaron al agua, y los streamers que estaban en la emisión estallaron en risas por la sorpresa que les generó.

Fans de la Kings League se tiran a una fuente ante un llamado de Gerard Piqué

Por su parte, De la Torre Padros le pidió al padre de Milan y Sasha a concentrarse en la competencia y no incitar a los habitantes a cometer ilegalidades. “Le sugeriremos al señor Piqué que haga otros planteamientos más interesantes desde el punto de vista de la educación, de la formación, no hacer gamberradas”, dijo en declaraciones citadas por el medio español Antena 3.

Las leyes municipales de la metrópoli prohíben bañarse, practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales sin un permiso del ayuntamiento. La sanción para quienes no cumplan con la ordenanza es una multa que puede alcanzar hasta los 750 euros (793 dólares).

Piqué se disculpa con Málaga

El exjugador catalán se disculpó con los habitantes de Málaga ante el descontento que produjo su comentario. Sin embargo, aseguró en una nueva emisión del programa de la Kings League, que no lo decía en serio y que no creía que causaría un problema: “No sabíamos que la fuente estaba protegida, estábamos en directo y sabemos que no es cívico. La verdad es que tampoco esperábamos que la gente se tirase a la fuente por dos entradas, algunos hasta con el móvil en el bolsillo. Ante todo pido disculpas si alguien se sintió molesto. Hacemos las cosas de buena fe, pero nos podemos equivocar y no hacerlo de la mejor manera”.

La gente de Málaga de inmediato se tiró a la fuente en cuanto se escuchó la sugerencia de Gerard Piqué @niporwifi/X (ex Twitter)

Respecto a lo que el alcalde dijo, sobre la “gamberrada”, Piqué se negó a contestarle: “No voy a responder al alcalde. Me une una gran relación con Paco, llevamos la Copa Davis a Málaga el año pasado y este año la Kings. Lleva muchísimos años de alcalde, tanto la ciudad como nosotros le tenemos un gran respeto”. Además, reiteró su emoción por celebrar su torneo a más ciudades españolas: “Estamos muy contentos de ir Málaga. Notamos el ánimo de la ciudad y las ganas que tenéis de que vayamos a La Rosaleda. Pedimos disculpas a toda la ciudad de Málaga y a su alcalde si se sintieron ofendidos”.