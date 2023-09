escuchar

El romance de Javier Milei y Fátima Florez, que tuvo como celestina a nada más y nada menos que a Mirtha Legrand parece seguir adelante. Incluso semanas atrás, la comediante aseguró, en diálogo con DDM (América TV), que estaba “muy feliz y enamorada”. Ahora quien opinó sobre la relación fue su propio padre, Oscar Florez quien no solo se refirió su actual yerno, al candidato presidencial de La Libertad Avanza, sino que también tuvo un comentario sobre Norberto Marcos, expareja de su hija, que no pasó inadvertido.

En el marco de Fátima Internacional, el show que dio la humorista el viernes en Lanús, Socios del espectáculo (eltrece) entrevistó a su padre, Oscar Florez, quien la aplaudió desde la platea y no pudo ocultar su orgullo ante el presente laboral de su hija. “A veces puedo venir, a veces no, pero trato de estar”, sostuvo el hombre y agregó: “Yo creo que no se puede medir el crecimiento de ella, no tiene techo”.

Tras separarse de Norberto Marcos, Fátima Florez comenzó una relación con Javier Milei, a quien conoció en la mesa de Mirtha Legrand

Cuando el cronista le consultó sobre el romance de Fátima con Milei, Oscar respondió:“Yo la veo muy contenta a Fátima; realmente la veo muy contenta”, aseguró Florez. Sin embargo, cuando fue consultado por su propia relación con Milei expuso: “No lo conozco personalmente”. Ante esta respuesta, el periodista deslizó la posibilidad de que haya un encuentro entre yerno y suegro, pero el hombre lo único que dijo fue: “el destino lo dirá”.

“¿Se imaginó alguna vez a Fátima como primera dama?”, quiso saber el periodista, a lo que Florez aseguró: “No, indudablemente no”. En cuánto a si le gustaba o le provocaba un poco de miedo el hecho de que su hija pudiera ocupar ese lugar, se limitó a decir que es algo “difícil de soñar, pero si se da esa situación, supongo que (Fátima) va a ser feliz también”.

El padre de Fátima Florez habló de la relación de su hija y Javier Milei

Fue entonces cuando apareció el nombre de Norberto Marcos, expareja de Fátima durante 22 años. “Lo aprecio mucho. No dije ‘lo apreciaba’, lo aprecio mucho”, sostuvo Oscar haciendo énfasis en el tiempo presente. En este contexto, el cronista le recordó los recientes dichos del productor sobre su expareja. En diálogo con A la tarde (América TV) sostuvo: “Yo sigo llorando por ella, quiero que tenga la mejor de las suertes y siga triunfando. Nadie la va a amar como yo”.

Al ser consultadas por estas últimas palabras, Oscar mostró una postura clara ante su exyerno y evidenció, una vez más, que a pesar de la separación, él tiene una buena imagen de Marcos. “Es importante que lo haya dicho porque confirma sus dones de buen ser humano”, sentenció el padre de Fátima Florez.

Norberto Marcos y un fuerte reproche a Fátima Florez

Mientras Milei y Florez se muestran felices y enamorados, quien no quedó nada contento fue Norberto Marcos. Además de compartir el amor con Fátima durante 22 años, el productor también se ocupaba de sus asuntos laborales, ya que era su representante. Incluso en abril, cuando se confirmó la separación, todas las miradas se posaron en la relación contractual que mantenían debido al dinero que lograron recaudar juntos gracias a los shows y las giras. Si embargo, en su momento, los protagonistas indicaron que no habría problemas con ello, ya que tenían asistencia legal y los papeles en orden.

Guerra judicial en puerta: Fátima Florez y Norberto Marcos se enfrentaría a un divorcio millonario tras su separación

Sin embargo, luego de que Fátima blanqueara su romance con Milei, Norberto no habría tomado la noticia de la mejor manera. Incluso, semanas atrás, en un mensaje que compartió con la producción de Socios del espectáculo (eltrece) le hizo un fuerte reproche a su ex. “Arrancamos bien de abajo, no fue nada fácil, siempre la cuidé, y me costó cuatro stents y dos by pass, y si hoy todos resaltan la carrera inmaculada de Fátima, es porque, más allá del indiscutible gran talento de ella, evidentemente tan mal no se hicieron las cosas”, decía el mensaje que leyó Rodrigo Lussich.