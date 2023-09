escuchar

“Maltratadora, mentirosa y fóbica”. Así describió Cristina Cárdenas, coordinadora de publicidad de Shakira durante muchos de los años que vivió en España, a la cantante colombiana. La mujer denunció que la artista maltrataba a sus bailarines durante las grabaciones, que es déspota con sus empleados y que nadie quiere trabajar con ella . Además, cercana a la familia de Gerard Piqué, contó su versión de la escandalosa ruptura matrimonial y defendió a los padres del exjugador del Barcelona.

Tras las repercusiones que causaron sus primeros testimonios, Cárdenas charló en vivo con Florencia de la V y el resto del panel de Intrusos en el espectáculo. Y si bien el diálogo comenzó de forma amena, la española fue ganando en enojo y sus acusaciones se volvieron cada vez más duras y contundentes.

“¿Ángel o demonio?”, rompió el hielo la conductora. “Tendrá de las dos partes”, respondió Cárdenas. Luego, explicó que ella fue testigo de su faceta de demonio porque vio cómo se portaba con sus empleados. “No tiene nada que ver lo que es la diosa del escenario, la cantante mundial, luego en la intimidad. Ella sus fobias no las va a exponer mediáticamente. Yo conozco a una persona que por contrato pone que los extras, cuando ella pase, se tienen que dar la vuelta de cara a la pared ”, disparó, y explicó que esto es porque tiene miedo de que “le hagan brujería”.

“A mí no me ha hecho nada”, aclaró, y luego siguió con las acusaciones. “Las exigencias de ella pasan por la excentricidad”, agregó luego, y contó que le saca los celulares a los extras para que no la filmen ni le saquen fotos, que se encierra su motorhome “de súper lujo” y que no deja que nadie le use el baño. En relación a la comida, contó que “pide frutas extrañísimas” que no hay en España. “O mermeladas súper extrañas o el agua de lluvia japonesa Fiji”, completó.

“Yo no digo que sea mala cantante; Hitler también era una figura mundial y era un asesino, no tiene nada que ver”, respondió enojada Cárdenas cuando le dijeron que Shakira era una cantante conocida y admirada en todo el planeta. “El trato hacia los figurantes es pésimo”, repitió, y contó que las bailarinas tienen miedo de hablar porque sienten que no las van a volver a contratar.

Shakira junto a sus bailarines y músicos en un show DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese momento, Florencia de la V intervino para contextualizar: comentó que muchas personas creen que en España buscan ensuciar la imagen de la autora de “Monotonía” por el conflicto con Piqué. “Pero la imagen se la ensucia ella sola”, retrucó, y contó que muy pronto la cantante va a tener que viajar a España para dar cuenta de la deuda que tiene con Hacienda por más de 14 millones de euros. “Fiscalía ha salido hoy que ha sido imputada por el 2018 a otros 6 millones de euros de deuda y le piden más de ocho años de cárcel. Y luego monta fundaciones de niños que son para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente y lavar el suyo”, repasó, indignada.

La defensa a los Piqué

El video de la mamá de Piqué es de hace algunos años, pero podría haber evidenciado cómo era su relación con Shakira, según los usuarios del Internet

Tras aclarar que Shakira “no es clara”, Cárdenas se metió en la intimidad de la cantante. “Luego, encima, se mete con la familia de Piqué que son los que le han criado a sus hijos. Claro que sí. Casa con casa, jardín con jardín, comían, cenaban, todo… Los suegros le han criado a sus hijos”, vociferó con el tono de voz ya elevado. “ Recordad que cuando el padre de Shakira conoció a la madre de Shakira estaba casado, tenía ocho hijos -que uno se le murió- y dejó todo por irse con la madre de Shakira. ¿Me puede explicar alguien si Shakira no se pone en el lugar de esa señora? Nunca ha sacado canciones diciendo ´perdón, señora, que mi padre la dejó con ocho hijos´ ”, argumentó.

“¿Vos decís esto porque Shakira le hizo una canción a Piqué?”, intentó entender Marcela Tauro. “No una. Cinco. Es una pesada, una psicópata esa mujer. ¿No le queda a nadie más a quien cantar?”, agregó ya alterada. “Estamos hartos”, siguió. “ Miente en todo. Entre que le fue infiel cuando cinco meses antes Gerard la deja a ella. Lo que pasa es que ella no lo acepta. Eso es diferente ”, repasó, y reveló que la cantante le pidió ayuda a su suegra para que hable con Piqué y no la deje. “Ella está encerrada todo el día en su estudio. El hombre ha aguantado eso doce años”, sentenció, y dijo con total seguridad que Piqué nunca le fue infiel.

Shakira y Piqué junto a su novia Clara Chía Archivo

Sobre el final. Karina Iavícoli contó que los caseros de la mansión de Punta del Este donde estuvo Shakira le dijeron que la cantante es amorosa y que los trató muy bien. “Les mando un saludo, espero que estén bien pagados. Y si están con ella, que se queden con ella, porque al matrimonio que estuvo con ellos más de 20 años, hasta de pequeñita, los echó a la calle por no calentarle el pollo a la una de la madrugada”, cerró.

