Salió de su casa de Florida y se encontró con una imagen de no creer en la puerta

Los residentes de Heathrow, en Florida, vivieron momentos de tensión cuando captaron un oso rondando una zona habitacional. Uno de ellos incluso se atrevió a salir de su casa para averiguar hacia dónde se dirigía, pero no esperaba lo que sucedió más tarde.

Chuck Robbins, como se llama el residente, no halló al oso en su búsqueda por las calles, pero horas después fue alertado por un vecino cuando vio al animal a escasa distancia de la puerta de su vivienda. “Fue increíble. Salí y estaba justo frente a mí y muy cerca”, dijo el hombre al ser entrevistado por FOX 35. La reacción fue de sorpresa porque, aunque había visto osos en ocasiones anteriores, este lo impresionó por su tamaño. El hombre calcula que pesaba alrededor de 170 kilos y estaba plácidamente dormido en la entrada.

Un residente de Florida captó a un oso durmiendo en la entrada de su casa Fox 35 - captura de pantalla-Fox 35

En tono de broma, contó que su primera reacción fue preguntarse si el oso se sentía realmente cómodo. El vecino de Heathrow tomó una fotografía que fue compartida por el mismo medio. Pero esta no es la única zona de Florida que ha registrado peculiares avistamientos de osos. Algo similar ocurrió en Davenport, donde un oso ha estado merodeando en busca de comida desde hace varios meses.

El curioso animal no fue tan bien recibido por la comunidad. En el video captado por un vecino, es visible la molestia: “De ninguna manera”, se escuchaba decir a quien lo grababa, mientras el oso parecía atraído por las luces navideñas.

Sin embargo, no fue así, el oso estaba interesado en la comida que halló en un árbol del vecindario. “No, se está comiendo nuestros aguacates”, expresaron en la grabación y, mientras intentaban no hacer mucho ruido para evitar la atención, agregaron: “No, esa no es una buena idea, pumpkin. Oh, ¿vas a tomar una siesta ahora? ¿En serio?”.

El oso ya es conocido por cometer esos “robos” de los árboles de la zona y es por eso que se ha convertido en un paseante indeseable. Los residentes incluso han buscado una solución contactando a los responsables de estos asuntos en Davenport, pero allí les dijeron que no podían sacarlo y solo queda esperar a que el oso negro desee hibernar. Mientras tanto, al parecer, continúa con la acumulación de calorías.

Encontrar osos negros no es extraño en Florida porque ese es su hogar desde antes de que los humanos comenzaran a ocupar la región, en algunas zonas, como Seminole, los encuentros entre humanos y osos son más comunes.

Un residente de Davenport captó a un oso negro comiendo los frutos de un árbol

Las autoridades calculan una población de alrededor de 4000 ejemplares. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca califica a los osos de esta zona como “tímidos”, por lo que no buscarán atacar a la gente en cualquier oportunidad.

Sin embargo, por su tamaño y naturaleza podrían causar daño en caso de ser molestados. La dependencia sugiere que, en caso de un avistamiento cercano, la persona de espacio al oso y evite el contacto. Los movimientos de escape deben ser hacia atrás, lentos y sin perderle de vista pero sin hacer contacto directo con su mirada.

Entre lo que desaconsejan está “hacerse el muerto”, subirse a un árbol o correr porque es posible que se sienta provocado. Si uno de los desplazamientos ha molestado al oso, lo mejor es detenerse por completo.

