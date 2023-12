escuchar

Cuando se descubre que un niño tiene habilidades extraordinarias, por lo general, tanto profesores como padres se apresuran por encontrar nuevas formas de educarlo para que desarrolle todo su potencial. Zhang Xinyang, de ahora 28 años, ha sido llamado “prodigio” durante toda su vida. A los diez años, se ganó su lugar en la Universidad y a los 13 comenzó su posgrado. Sin embargo, la forma de pensar de su juventud dio un giro radical y ahora considera que “sentarse y no hacer nada es la clave para realmente alcanzar la felicidad”.

De acuerdo con South China Morning Post, Xinyang ha tenido una vida a paso veloz. En 2011, cuando tenía 16 años, se volvió estudiante de doctorado de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Beihang, una de las mejores de Pekín, donde fue conocido como el “universitario más joven”. Sin embargo, pese a sus logros, los titulares que llevaban su nombre comenzaron a ser polémicos desde tiempo atrás, cuando les exigió a sus padres públicamente que le compraran un piso valuado en US$275 mil dólares. Si ellos rechazaban su pedido, renunciaría a sus estudios.

Zhang Xinyan fue un niño prodigio que decidió darle un giro radical a su vida Captura de pantalla de Grid Visual

El ultimátum lo hizo solo un mes después de que comenzó su período en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing (BUAA) como estudiante de doctorado e incluso se justificó: “Si no tuviera mi propia casa aquí, sería como esos vagabundos. Si soy como ellos, ¿por qué mis padres quieren que obtenga u doctorado”, cuestionó entonces el joven en una entrevista para la televisión, en la que también añadió que era su responsabilidad “proporciónale un buen entorno de vida”. Incluso, declaró: “Esperan que me quede, deberían esforzarse más por eso”.

Hijo de un superdotado

La emisora estatal China Central Televisión dio a conocer que los padres Zhang tuvieron que mentirle, alquilaron el piso que quería y le dijeron que lo habían comprado. Al provenir de una familia trabajadora, siempre habían luchado para mantenerlo en la escuela. Según medios chinos, el padre de Zhang también fue superdotado y recibió grandes ofertas para las universidades, pero en ese momento su familia no podía pagarlas, por lo que quería que su hijo no tuviera esas limitaciones.

Si bien muchas personas criticaron la actitud del joven prodigio, él defendió sus ideales: “Mis padres me dieron a luz y me impusieron su sueño, con esperanza de que lograra lo que ellos querían en el pasado”, dijo a los 16 años. “Plantaron su vida para mí, tratando de hacerme pensar que lo que me estaban llevando a hacer era lo que yo quería”. Si bien sus padres expresaron que se sentían mal por la presión que le imponían, también manifestaron que su éxito justificaría sus decisiones, pero todo fue contraproducente.

El joven planea no hacer nada

El joven prodigio terminó su doctorado en 2019 y después se volvió profesor de universidad en Ningxia Hui, pero renunció solo dos años más tarde. Su visión de éxito ya no es la misma de cuando comenzó. Ahora, solo tiene unos pocos yuanes en su cuenta, vive en un piso alquilado de Shanghai y aún depende de su familia. “El departamento que nunca me compraron debería valer más de 10 millones de yuanes (1,4 millones de dólares) ahora”, dijo para Jiupai News en una entrevista publicada el 20 de septiembre y retomada por South China Morning Post. Su cambio cobró relevancia internacional, sobre todo por toda la atención que recibieron los logros de su juventud.

Si bien les dijo a los periodistas que está a tiempo de hacer grandes cambios si se lo propone, enfatizó que no tiene la intención de hacer nada: “No hay libertad financiera cuando se trabaja para otra persona. Al menos ahora no necesito lidiar con las actitudes de los demás”.