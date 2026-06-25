Se aproxima una amenaza de inundaciones repentinas por incesantes lluvias tropicales en el centro de EE.UU.

Una extensa franja del centro de Estados Unidos se prepara para enfrentar este jueves una combinación de lluvias intensas, tormentas severas y riesgo de inundaciones repentinas que podría afectar a millones de personas. La actividad atmosférica se intensificará sobre las Llanuras Centrales y del Sur, donde los pronósticos anticipan precipitaciones abundantes, ráfagas destructivas e incluso algunos tornados aislados.

Inundaciones repentinas en Kansas y Missouri: el corredor bajo mayor riesgo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el patrón meteorológico típico del verano aún dominará gran parte del territorio estadounidense durante el resto de la semana.

Satélite De La NOAA Hoy

La combinación de abundante humedad procedente del Golfo de México, una masa de aire inestable y varios sistemas atmosféricos de desplazamiento lento favorecerá la formación de complejos organizados de tormentas capaces de producir lluvias persistentes.

La principal preocupación estará centrada en un corredor que se extenderá desde el sur de Kansas hasta el centro-sur de Missouri, donde las tormentas podrían desplazarse repetidamente sobre las mismas áreas durante la tarde y la noche del jueves. Este fenómeno incrementará considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas.

Según informó FOX Weather, millones de residentes del centro y sur del país norteamericano continuarán bajo amenaza de precipitaciones tropicales intensas.

La cadena meteorológica indicó que el área de riesgo por inundaciones repentinas se extiende a lo largo de más de 700 millas (1126 km) y que sectores de Kansas y Missouri fueron elevados a un nivel tres de cuatro en la escala de riesgo durante la mañana del jueves.

Sectores clave del centro-sur de Kansas y Missouri han sido elevados a un nivel tres de cuatro en la escala de riesgo de inundaciones repentinas NWS

FOX Weather también destacó que algunas zonas del suroeste de Oklahoma ya registraron más de tres pulgadas (7,6 centímetros) de lluvia en poco más de una hora durante los episodios previos, una señal de la capacidad que tienen estas tormentas para generar acumulaciones rápidas de agua.

Durante la jornada, las tormentas continuarán desarrollándose sobre las Llanuras Centrales y del Sur. Los meteorólogos anticipan que los núcleos más intensos podrán generar tasas de precipitación de entre una y dos pulgadas por hora (2,5 a cinco centímetros por hora), especialmente a lo largo de un frente estacionario ubicado entre el sur de Kansas y Missouri.

Tormentas severas en Texas, Oklahoma y Kansas: granizo, viento y tornados aislados

Además del peligro asociado a las lluvias, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo leve de tormentas severas para amplias áreas de las Llanuras Centrales y del Sur.

La región bajo mayor vigilancia incluye partes del oeste y del Panhandle de Texas, sectores de Oklahoma, Kansas y áreas vecinas de las Grandes Llanuras.

Allí podrían formarse uno o dos sistemas organizados de tormentas capaces de producir fenómenos meteorológicos peligrosos.

El Centro de Predicción de Tormentas mantiene una alerta por riesgo leve para las Llanuras Centrales y del Sur SPC

El organismo indicó que las amenazas principales serán:

Vientos severos y destructivos.

Granizo de gran tamaño.

Tormentas eléctricas intensas.

Tornados aislados.

Según el SPC, algunos desarrollos tormentosos aislados podrían fortalecerse durante la tarde en el centro-norte de Oklahoma y el centro-sur de Kansas, donde las condiciones atmosféricas favorecerán la rotación de las tormentas. En esos sectores existirá la posibilidad de que se formen uno o dos tornados durante las primeras horas de la noche.

Más tarde, las tormentas tenderán a organizarse en sistemas más extensos, lo que aumentará el riesgo de fuertes ráfagas de viento durante la madrugada.

La amenaza de tiempo severo disminuirá gradualmente después del jueves, aunque el NWS señaló que serán posibles tormentas aisladas con características severas desde las Altas Llanuras hasta la región de los Ozarks al menos hasta el sábado.

NHC vigila el Pacífico oriental: aumenta el potencial de una depresión tropical

En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo observación una zona de baja presión que podría desarrollarse durante el fin de semana en el Pacífico oriental.

El organismo informó que un sistema ubicado varios cientos de millas al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California continúa debilitándose sobre aguas más frías, por lo que presenta apenas un 10% de probabilidad de desarrollo tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

Satélite Sobre Los Sistemas En El Pacífico

No obstante, los especialistas siguen con atención otra área de baja presión que podría formarse durante el fin de semana o a comienzos de la próxima semana en la porción central del Pacífico oriental.

Según el NHC, las condiciones ambientales serán favorables para un fortalecimiento gradual del sistema. La probabilidad de formación ciclónica será cercana al 0% durante las próximas 48 horas, pero aumentará hasta el 70% en los siguientes siete días.

Los modelos meteorológicos indican que esta perturbación avanzará hacia el oeste y oeste-noroeste a velocidades de entre 10 y 15 millas por hora (16 a 24 km/h), con posibilidades de evolucionar hacia una depresión tropical durante los primeros días de la próxima semana.