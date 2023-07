Se despertó atragantado y sin poder respirar y lo que encontraron en su garganta todavía le causa pesadillas

escuchar

La noche del domingo 9 de julio sin dudas no fue una más para Chris Cowsley, un cartero inglés que vio interrumpido su sueño por una dramática situación. Eran las 3.30 de la madrugada cuando el hombre se despertó porque se encontraba ahogado y le costaba horrores respirar. Como él mismo reveló luego, entonces creyó que se moría. Más tarde, cuando Cowsley fue atendido por paramédicos, descubrió cuál había sido la causa de su asfixia. Y ese motivo todavía le causa pesadillas.

“Pensé que me iba a morir”, confesó el cartero de la localidad inglesa de Sandon, condado de Hertfordshire, en una entrevista que dio para la BBC donde relató su espeluznante caso. Es que el hombre, de 52 años, despertó sin aliento y ahogado. Apenas podía comprender la situación. “Trataba de toser, de hacer todo tipo de cosas y no podía hacer nada. Mi respiración se volvía cada vez más restringida”, rememoró el hombre.

En medio de la desesperación, seriamente preocupado por su vida, el hombre echó mano a su teléfono y llamó al número de emergencias. “La pobre chica al otro lado del llamado no sé cómo pudo entender lo que le decía, porque yo no paraba de tener arcadas y jadeaba en busca de un poco de aire”.

La habitación de Chris Cowsley, donde llegó la araña para hacerle pasar uno de los peores momentos de su vida The Sun

Finalmente, llegaron los paramédicos. De inmediato lo conectaron a unas máquinas y entonces uno de los doctores que lo atendió le explicó la pavorosa y sorprendente razón de su atoramiento. Resulta que, con toda seguridad, Cowsley había tragado una araña.

Pero eso no era todo. Es que, en su recorrido por el interior del organismo del cartero, el arácnido le había picado la úvula, ese trozo carnoso con forma de pera de boxeo que se encuentra en la garganta y que informalmente se conoce como ‘la campanilla’.

Para recomponer su garganta, el hombre fue trasladado al Hospital Lister, en la ciudad de Stevenage. Allí le inyectaron una solución salina y le aplicaron antibióticos y esteroides, según él mismo contó a la BBC.

En el hospital Lister de la ciudad inglesa de Stevenage fue atendido Chris Cowsley luego de que, aparentemente, una araña le picara la garganta BBC

Luego de unas horas, un otorrinolaringólogo lo atendió para verificar que lo peor del problema de Cowsley ya había pasado. “El doctor me metió una pequeña cámara por la nariz para mirar la zona afectada”. Si bien este último profesional no podía asegurar lo que le había pasado a este paciente, señaló que el diagnóstico del paramédico habría sido el correcto. Lo más probable es que la culpa del ahogo haya sido de una araña.

Luego, el especialista le dijo a Cowsley que su garganta ya se encontraba bien, sin inflamación y lo mandó para su casa. Cuando consultó sobre qué podría haber pasado con el animal que le causó su problema le sugirieron que el arácnido “había pasado”.

El cartero inglés Chris Cowsley se tragó una araña que le mordió la garganta y le provocó una inflamación por la que apenas podía respirar, según le explicaron los paramédicos

Por supuesto que un episodio así de traumático no se supera fácilmente y el repartidor de envíos tomó todas las precauciones para que no le vuelva a pasar algo ni remotamente similar. “Salí del hospital y compré todo tipo de repelentes de insectos y los puse por toda la casa. Ya no me va a volver a pasar”.

Si bien los síntomas sobre su anatomía han desaparecido, el hombre todavía no puede olvidarse de lo que le sucedió esa noche fatídica que pudo ser la de su último sueño. “No podía dormir hasta que terminé de fumigar toda la casa y puse un tapón para repeler arañas en la pared. Normalmente se alojan muchas arañas en la casa, porque vivimos en una zona rural”, contó.

Chris Cowsley, de 52 años, fumigó toda su casa y puso un tapón antiarañas en la pared, pero así y todo, todavía duerme intranquilo luego de haberse tragado una araña The Sun

Cowsley contó que, desde entonces, no había tenido ningún nuevo problema con las arañas, pero que le resultó difícil volver a dormirse.

Sobre el final, el hombre expresó su agradecimiento para quienes lo trataron esa noche. “Realmente quería agradecer a los paramédicos y a todo el equipo de Lister porque creo que bien podrían haberme salvado la vida”, señaló Cowsley, que ruega que la araña no sea como el cartero, que llama dos veces.

