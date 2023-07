Yanina Latorre apuntó contra Antonela Roccuzzo sin filtro: “Es la mujer de Messi, sola no logró nada”

escuchar

Yanina Latorre fue la última invitada de Terapia Picante, un programa de entrevistas que se emite por YouTube, en el que se someten a probar distintas salsas picantes a medida de que hablan sobre su trayectoria laboral y vida personal. Sin embargo, la panelista de LAM apuntó contra Antonela Roccuzzo cuando le consultaron sobre lo que significa ser pareja de una estrella de fútbol.

Este martes se estrenó otro capítulo del segmento que se viralizó en los últimos tiempos por las entrevistas que lleva adelante su conductor Alan Parodi. En un momento del programa, le consultó a Yanina Latorre, qué le recomendaría a una chica que está saliendo con un futbolista joven y que promete ser una estrella en su carrera. Todo esto debido a su experiencia personal de estar en pareja con el exfutbolista Diego Latorre.

Yanina Latorre habló sobre Antonela Roccuzzo

Pero la panelista de espectáculos no tuvo filtro a la hora de responder. “Que se aguanten lo machistas que son porque siguen siendo así. Yo durante mucho tiempo acompañé, crie a los chicos”, introdujo y luego tomó como ejemplo a la esposa de Lionel Messi. “Antonela Roccuzzo: la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad y todo porque está casada con Messi, pero sola no logró nada”.

En ese momento, el conductor le preguntó si Messi sería el mismo sin su esposa en su vida. “El talento de ellos es el talento de ellos siempre, tampoco los subestimemos. Vos podés ayudar, acompañar y hacer que tenga una vida mejor”, explicó y luego continuó: “Gracias a Antonela, él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, lo acompaña, le cría los hijos. Pero es eso, le tenés la casa, lo ayudás en la mudanza; todo para que el rey, que en mi caso era Diego, esté contento. Es una época que vos dejás todo porque sabés que gracias a ese laburo vivís bien toda tu vida”.

Por último, Yanina Latorre remarcó: “Hoy una feminista no podría estar con un jugador de fútbol, lo mata a los dos minutos”.

Yanina Latorre habló sobre sus dichos hacia Antonela Roccuzzo Twitter: @yanilatorre

A las pocas horas, la panelista se volvió trendding topic en Twitter por sus dichos, aunque las opiniones estaban muy divididas entre los que le daban la razón y los que cuestionaron sus dichos. “Antonela es re diosa, simpática, hace sus negocios con perfil bajo y tiene al Messías a sus pies”, “No entiendo por qué se ofenden si tiene razón”, “Tiene razón, pero hay a quienes esa vida no nos gusta, y a quienes sí, y es súper respetable. No es menos empoderada por criar a los hijos y acompañar porque como bien dice: es un negocio familiar”, fueron algunos de los comentarios que tuvo el video.

Uno de los usuarios que compartió el video, señaló: “No dijo nada que fuera ofensivo. La marca es Messi, Antonela acompaña, como Yanina lo hizo con su marido. ¿En qué momento la ataca? Hasta se identifica en un punto con ella cuando comenzó su vida como mujer que acompaña al futbolista en su carrera”.

Yanina citó este tuit y comentó: “¡Ni lo expliques! Son imbéciles que no saben escuchar. ¡Estoy contando como es la vida mientras estás casada con un jugador! En ningún momento la ataqué. Al contrario”, sentenció.

