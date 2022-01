“¿Cómo lo arreglo?”: no se entendió con el tatuador y el resultado final fue insólito

Una usuaria de TikTok se llevó una verdadera decepción al descubrir que el tatuaje que se había hecho en el interior de su brazo tenía un insólito error.

La joven, que lleva el nombre de @izzy38255 en la red social, estaba de vacaciones en Pittsburgh cuando decidió inmortalizar en su piel un sentido homenaje a Mac Miller, el rapero oriundo de esa ciudad estadounidense que murió de una sobredosis en septiembre de 2018.

Por una insólita confusión le hicieron el "peor tatuaje de su vida”

Para rendirle tributo como corresponde, la tiktoker eligió tatuarse una referencia a la canción “Missed Calls”, uno de los mayores éxitos del músico que causó conmoción con su temprana muerte, a los 26 años.

El diseño iba a ser simple pero muy fino: un teléfono celular con líneas bien delgadas en cuya pantalla se leía el título del tema, “Missed Calls” (en inglés, Llamadas perdidas). Hasta ahí, todo parecía marchar sin inconvenientes, pero lo que Izzy no sabía era que el tatuador no había comprendido un detalle crucial del dibujo. Ella le pidió que el tatuaje tuviera un tamaño de 2x3, pero, cuando ya era demasiado tarde, se dio cuenta de que el artista había escrito para siempre en su piel “2-3x″.

El tatuaje en homenaje a Mac Miller con el insólito error

“Me acabo de hacer el peor put... tatuaje”, expresó la usuaria en un video donde se la puede ver llorando por el fatal error del artista. “Me hice el celular de Mac Miller y le dije que lo quería de tamaño 2 por 3″, explicó entre lágrimas y agregó: “Me tatuó el pu... 2-3x ¿Cómo lo arreglo?”.

Los seguidores de Izzy no fueron muy comprensivos con la situación y se preguntaron cómo es que la joven no se dio cuenta de lo que estaba por hacer el tatuador justo antes de cometer escribir el “2-3x″.

Sin embargo la tiktoker terminó admitiendo que fue su error por no advertir lo que estaba pasando en ese momento y dijo que se sentía “estúpida” porque ya se hizo 16 tatuajes y nunca le pasó algo así.

El rapero Mac Miller murió de sobredosis a los 26 años Instagram Mac Miller

“Mi amiga, a la que estoy visitando, estuvo antes en esa tienda y nunca tuvo una mala experiencia, así que concertamos la cita y se suponía que estaría bien. El ‘2-3x’ no lo vi en la plantilla cuando lo dibujó por primera vez”, aseguró Izzy.

Y agregó: “Quería que el teléfono móvil dijera ‘Missed Calls’ para Mac Miller porque visité el parque de toboganes azules mientras estaba aquí”, en referencia al parque infantil que inspiró el álbum debut del rapero. “Así que lo vi en el papel antes de imprimirlo. Pensé que era para una referencia de tamaño, lo quería de tamaño 2 por 3″, insistió.

“Cuando me estaba haciendo el tatuaje, me hizo tumbarme en horizontal con el brazo completamente doblado hacia un lado, raro. Cuando miré por encima estaba su cabeza, no podía verlo realmente”, explicó y agregó con optimismo: “Puedo arreglarlo. No estoy preocupada”.

Afortunadamente esta historia tiene un final feliz. Izzy visitó un salón de tatuajes en Idaho, su ciudad natal, y pudo enmendar el error. Simplemente agregaron un poco de negro sobre el error y el resultado final la dejó satisfecha. “Acabo de volver de mi cita y se arregló”, dijo y mostró su brazo a la cámara. “Se ve mucho mejor”, agregó orgullosa.