Se quedó dormida en el avión y al despertar se encontró con una inesperada sorpresa en su media

Influencer de viajes, Julia expuso en redes sociales su experiencia más reciente a bordo de un avión. Lo que creyó que sería un descanso placentero, terminó convirtiéndose en una inesperada anécdota de vuelo.

La joven se quitó los zapatos para dormir por un instante, pero cuando despertó se encontró con algo sin igual: su pie estaba lleno de una sustancia impensada. Ante la situación, la mujer quedó sorprendida y su historia se volvió una lección para muchos viajeros.

El caso de Julia demostró que los viajes en aeronave siempre pueden tener experiencias fuera de lo común. Nunca se sabe quiénes son ni cuáles son las costumbres de las personas con las que se comparten lugares de asiento. Lo que sí, es probable que nadie espere despertar y encontrarse con su calcetín lleno de tinta, como le ocurrió a la viajera.

Al parecer, decidió ponerse cómoda durante el trayecto: se desprendió de las zapatillas y luego subió sus pies al espacio que está cerca del descansa brazos de la persona de en frente. Lo que no se imaginaba era abrir los ojos y ver un conjunto de garabatos plasmados en su pie, con pintura de color púrpura.

Una viajera despertó con el calcetín pintado luego de dormirse en el avión

Como es habitual, Julia decidió compartir la historia en su cuenta de Instagram, que luego fue reposteada por otra cuenta que se dedica a reunir todo tipo de anécdotas relacionadas a los vuelos. “Me desperté y vi que un chico me pintó mi calcetín blanco”, describió la joven en el video que rápidamente se convirtió en virtual.

¿Los pasajeros se deberían quitar los zapatos en un avión?

La cuenta que reposteó la historia también instó a su comunidad virtual a compartir su percepción del hecho. “¿Qué harías? A menudo nos preguntan sobre usar calcetines en los aviones y estamos 100 % de acuerdo con eso. Solo si están limpios, no huelen y además se quedan en su propio espacio, no apoyados en varias partes de la aeronave”, dejó la cuenta en la descripción del clip.

Eso detonó que decenas de comentaristas se hicieran presentes: “No haría nada, porque mi pie no debería haber estado allí en su espacio, en primer lugar”; “Probablemente me reiría, pero tampoco habría puesto mi pie junto a ese reposabrazos”; “Pensaría ‘Dios, eso es lo que obtengo por quitarme los zapatos desagradables y poner mis pies donde no pertenecen’”, consideraron algunas personas sobre las acciones que tomarían si tuvieran que enfrentarse a una situación similar.

A Julia le dejaron una inesperada "obra de arte" en el pie @juliaa_.valentine/Instagram

También estuvieron en el debate aquellos que tomaron todo con más humor: “Yo pediría que el arte se creara en mi otro calcetín para tener equilibrio”; “Ella le hizo un servicio a todo el avión dándole a ese chico una actividad”; “Me quejaría con la aerolínea. Si hubieran dado suficiente espacio para piernas, no estarías sentado encima de otros pasajeros. Ahora te deben medias”; “Tus pies se convirtieron en su papel”, escribieron.

La conclusión, según otros comentaristas, es que todos los pasajeros deberían respetar a los tripulantes, sin importar la edad. “Por un lado, diles a tus hijos que no dibujen los calcetines de la gente. Por otro lado, por favor dile a tu amigo adulto que deje de poner sus pies en el espacio de otras personas”, recalcó una persona.

