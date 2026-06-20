Giro brusco del clima en Los Ángeles: el momento exacto en el que llega el calor extremo a la ciudad del SoFi Stadium

Los Ángeles se prepara para enfrentar una ola de calor extremo que afectará significativamente a diversas zonas del condado durante los próximos días. Las autoridades meteorológicas emitieron una advertencia formal, mientras la ciudad espera por el desarrollo de varios partidos del Mundial 2026 en el SoFi Stadium.

Cuándo comenzará la ola de calor extremo en Los Ángeles

La alerta por calor extremo estará vigente desde la mañana del martes 23 de junio hasta el final de la noche del jueves 25 de junio, de acuerdo con la advertencia publicada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Durante este periodo, se prevén condiciones climáticas severas que afectarán tanto a la costa interior como a los valles y áreas montañosas circundantes.

Advierten por una ola de calor en Los Ángeles durante el Mundial 2026 Magnific

Además, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo durante el miércoles y el jueves, con registros térmicos que podrían tocar los 100°F (37°C) en ciertas regiones del valle. Aunque el termómetro descenderá levemente después del jueves, los valores se mantendrán por encima de lo normal durante todo el fin de semana siguiente.

Durante el Mundial: recomendaciones del NWS para afrontar el calor extremo en Los Ángeles

El NWS enfatizó que existe un alto riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con el calor, especialmente en grupos vulnerables. En ese marco, a través de su alerta, la agencia federal recomendó que los jóvenes, ancianos y personas sin acceso a sistemas de refrigeración eviten la exposición directa al sol.

A su vez, aclaró que es fundamental mantener una buena hidratación e ingerir líquidos durante toda la jornada. Asimismo, las autoridades sugirieron permanecer en habitaciones con aire acondicionado y realizar visitas periódicas a familiares o vecinos para verificar su estado de salud ante la intensidad del clima.

El NWS recomienda hidratarse constantemente para combatir la ola de calor en Los Ángeles Freepik

También en Los Ángeles: la reciente emergencia por calidad del aire en Boyle Heights

Adicionalmente a la amenaza térmica, la ciudad atraviesa una crisis ambiental tras un incendio masivo en un depósito frigorífico localizado en el barrio de Boyle Heights. En ese marco, este 18 de junio, la alcaldesa Karen Bass emitió una orden de refugio obligatorio para los residentes cercanos debido a una densa columna de humo potencialmente tóxico.

En la red social X, las autoridades solicitaron a los habitantes de la zona afectada cerrar puertas y ventanas, además de apagar sus sistemas de aire acondicionado para evitar el ingreso de contaminantes. La preocupación central radica tanto en la toxicidad del humo como en la posible liberación de amoníaco utilizado anteriormente en los sistemas de refrigeración del inmueble que sufrió el incendio.

Agenda futbolística en el SoFi Stadium: qué partidos del Mundial 2026 quedan en Los Ángeles

A pesar de los desafíos climáticos y ambientales, el SoFi Stadium mantiene su cronograma para la Copa del Mundo. Los encuentros programados son el partido entre Bélgica e Irán el domingo 21 de junio y el enfrentamiento entre Estados Unidos y Turquía el jueves 25 de junio.

Así se prepara el SoFi Stadium para recibir el Mundial 2026

Posteriormente, el estadio recibirá encuentros de eliminación directa, con los dieciseisavos de final los días 28 de junio y 2 de julio. Por último, la sede albergará un partido de cuartos de final el viernes 10 de julio.