El desafiante posteo de Shakira tras el supuesto anuncio de compromiso de Piqué con Clara Chía Martí

El exfutbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí, tienen todos los reflectores encima luego de que medios españoles comenzaran a especular sobre una inminente boda. Los ojos estarán sobre ellos el fin de semana, ya que trascendió que el próximo 24 de junio, en el casamiento de Marc, hermano de Piqué, anunciarán su compromiso. Esto podría causar un fuerte impacto en Shakira, quien a pesar de haber tenido una relación por años con el deportista y dos hijos en común desistió a la idea de casarse, aunque parece que no está dispuesta a perder la calma.

Este fin de semana, la colombiana sorprendió al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que da muestra de sus trucos en la tabla de surf, sin importar el cielo tormentoso en Florida, donde se reportaron fuertes lluvias e inundaciones. “Las condiciones del clima... Llueva, truene o relampagueé”, señala un texto dentro del clip, en el que también es visible el mar picado. No obstante, lo que más resalta es la artista en su tabla, como toda una profesional. En la descripción, agrega: “Trabajando en nuevos trucos. Rodilla abajo”.

Este clip cobró relevancia después de que trascendieran los informes del compromiso de Piqué y Clara Chía Martí. Muchos usuarios tomaron las imágenes como una metáfora acerca del estado imperturbable de la estrella colombiana, a pesar de las noticias.

Shakira compartió un video para mostrar su nueva habilidad en el surf

¿Piqué y Clara Chía Martí se casan?

El 16 de junio, Look, de Ok Diario, revelo que la pareja “ya había tomado la importantísima decisión” y que “comenzaron con los preparativos del que se convertirá en uno de los días más especiales de su vida”. Además, se señalaba que Piqué mandó a hacer un anillo en una prestigiosa joyería de Barcelona.

Las afirmaciones fueron respaldadas por Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa, de Telecinco, quien agregó que incluso hubo pedida de mano. “La familia de Piqué tiene mucho que ver. La llegada de Shakira revolucionó mucho, era una persona muy internacional. En cambio, con Clara Chía, la familia está encantada porque es alguien de casa, que habla catalán, son muy parecidos, de familia estupenda y todo es más fácil”, comentó la conductora.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí estarían cada vez más cerca del altar (Fuente: Instagram/@3gerardpique)

Sin embargo, Laura Fa y Lorena Vázquez, del podcast Mamarazzis, dijeron en la emisión del 21 de junio, que sus fuentes les confirmaron que Piqué y Clara Chía no tienen planes de boda. “Nos afirman que no tienen pensado dar un paso más y ya formalizar esa relación con un matrimonio, principalmente porque el romance tiene un año todavía”, sentenciaron. Por su parte, Fa puso en duda que el exfutbolista seleccionara una fecha tan importante para su hermano para opacarlo con su supuesto compromiso.

La información y polémica llega después de que hubiera rumores sobre la presunta molestia de Piqué porque Shakira no dejó que sus hijos, Milan y Sasha, se quedaran en Barcelona para la boda de su hermano.

Shakira conquista a Tom Cruise en Miami

Fuera del tema con su expareja, parece que Shakira se adapta cada vez mejor a su vida en Miami, en donde reside tras haberse mudado de Barcelona. Mientras ella mostró en el video su pasión por las olas, el piloto de F1 Lewis Hamilton publicó recientemente una grabación de otro momento en la que también dejó al descubierto sus habilidades, por lo que podría tratarse de un gusto en común. Diferentes reportes sostienen que ambos habrían empezado a salir en tono romántico.

La colombiana se ganó el cariño y la admiración de estrellas mundialmente conocidas. Hace un tiempo, coincidió con Tom Cruise en el Grand Prix de Miami. Según trascendió, conversaron y convivieron en un encuentro por el que el actor se “interesó muchísimo” en ella. Page Six reveló que después le mandó flores, pero no fue correspondido. Tiempo después comenzó el vínculo con Hamilton.

La relación entre Shakira y Cruise volvió a ser tendencia este miércoles, cuando el actor le concedió una entrevista al programa Despierta América, donde, sin dejar de sonreír, alabó a Shakira. “Es muy talentosa, ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Es muy buena persona; es muy buena persona”, contestó, increpado por la periodista Jessica Rodríguez.

Tom Cruise revela lo que realmente piensa de Shakira

Los halagos no acabaron. En otro momento de la nota, Rodríguez insinuó que las cadeneras de Shakira no mienten, como dice la canción “Hips Don’t Lie”. Entonces, el protagonista de acción sorprendió con una respuesta impensada: “No, sus caderas no mienten. ¡Así es!”.

