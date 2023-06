¿Cómo se conocieron Elvis y Priscilla? El turbulento romance de los Presley llega al cine

escuchar

Elvis Presley es una figura que sigue dando que hablar. Su estilo, carisma e irreverencia en el escenario lo llevaron a ganarse, en sus comienzos, el título del Rey del Rock and Roll. Mientras su ascenso era meteórico, entre polémicas, excesos y mujeres, solo una ocupó un lugar privilegiado en su corazón: Priscilla Ann Beaulieu Wagner, quien era una joven de 14 años cuando ambos comenzaron su romance. Ahora, su historia de amor y la evolución de su relación será llevada al cine bajo la dirección de Sofia Coppola, a partir de una interpretación del libro de la propia Priscilla, Elvis and Me.

En el verano de 1959, en Alemania, Elvis, de 24 años, hacía su servicio como soldado estadounidense en la ciudad de Friedberg. La persona a la que ambos le deben el haberse conocido es Currie Grant, un amigo del cantante que también estaba en servicio y que le preguntó a la entonces jovencita si quería conocer al ídolo. Priscilla dijo que sí, así que él la llevó a la casa en la que vivía en Alemania. El flechazo fue instantáneo.

En una entrevista, ella contó muchos años después que el noviazgo tuvo que mantenerse en secreto al principio. “Mis padres no querían que saliera con Elvis, decían que era demasiado joven, lo cual era verdad”, reveló para Ladies Home Journal en 1973. El servicio de Elvis terminó y él regresó a Estados Unidos, pero de alguna manera se las ingeniaron para seguir en contacto. Dos años más tarde, en 1962, Priscilla viajó a Los Ángeles por primera vez para pasar juntos unas semanas. El tiempo se les hizo corto, así que el cantante, que para ese entonces ya había escrito los primeros capítulos de su historia, con tres discos y al menos un par de películas de Hollywood, le pidió que se mudara con él a su mansión de Memphis, Graceland.

En aquel entonces, Priscilla aún era muy joven, pero los Beaulieu aprobaron la relación con la promesa de que se casaran más adelante y de que la joven terminara sus estudios en un colegio católico de Memphis, además de que no vivieran en el mismo techo hasta que se graduara. La boda se concretó el 1° de mayo de 1967, en una ceremonia simple en Las Vegas, tras siete años de noviazgo. Sin embargo, las fiestas, el alcohol y las drogas empezaron a aparecer tempranamente en su historia de amor. En los años 80, en una entrevista para People, Priscilla confesó: “En aquellos días sentía que vivía una doble vida, la chica estudiante de día y la femme fatale de noche”.

ARCHIVO - Priscilla con Lisa Marie en brazos, el 5 de febrero de 1968, flanqueadas por Elvis Presley

Después de su boda viajaron Graceland, para la recepción, donde tuvieron una gran fiesta. Exactamente nueve meses después nació la única hija del Rey, Lisa Marie, que falleció a principios de este año. Pronto, los problemas empezaron a golpear a su puerta con más fuerza. Priscilla veía la mala influencia del Coronel Tom Parker, el manager de su marido. Aunque había amor, según reconoció ella misma en encuentros posteriores con la prensa, cada vez era más difícil la relación. “Tardaba dos o tres horas para despertarse y andaba siempre irritable por las pastillas que tomaba para dormir. A veces llegaba a dormir 14 horas al día y la única forma de despertarlo era con dexedrina”.

Noche de casamiento de Elvis y Priscilla

Tras seis años de casados se separaron. Un año después firmaron su divorcio, pero su amor se transformó en una amistad que estuvo vigente hasta la muerte de Elvis, el 16 de agosto de 1977. Este año, Priscilla fue la encargada de informar la pérdida de su hija, el 12 de enero de 2023.

La historia de amor de Elvis y Priscilla Presley, al cine

Este jueves, Priscilla expresó su apoyo a la próxima película biográfica de Sofia Coppola, que llevará por título su propio nombre. La exeposa de Elvis compartió el póster y se describió como “emocionada por la interpretación de su libro”. “Ella (Sofia) tiene una perspectiva tan extraordinaria; siempre he sido una gran admiradora de su trabajo. Estoy segura de que llevará a todos a un viaje emocional”, comentó.

Priscila Presley reaccionó a la película basada en sus memorias Priscila Presley/Instagram

El largometraje está escrito, dirigido y coproducido por Coppola y sigue la relación de Priscilla (Cailee Spaeny) con su exmarido Elvis (Jacob Elordi). Se basa en las memorias de 1985, Elvis and Me. De acuerdo con la sinopsis, “a través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola cuenta el lado no visto de un gran mito estadounidense en el largo noviazgo y turbulento matrimonio, desde una base del ejército alemán hasta la finca de los sueños en Graceland, en este retrato profundamente sentido y encantadoramente detallado de amor, fantasía y fama”.

Los actores Spaeny y Elordi darán vida a la famosa pareja, luego de que Olivia DeJonge y Austin Butler lo hicieran en el drama de 2022 de Baz Luhrmann Elvis, que obtuvo dos nominaciones al Globo de Oro y una victoria por la actuación de Butler como el cantante. El estreno de Priscilla será en octubre de este año.

Avance de Priscilla, el nuevo largometraje de Sofia Coppola

LA NACION