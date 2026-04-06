Son parientes de Soleimani, tenían una vida de lujo occidental en Los Ángeles y ahora serán deportadas

WASHINGTON.– Estados Unidos confirmó la detención de dos mujeres identificadas como familiares del fallecido general iraní Qassem Soleimani, en un caso que reaviva las tensiones con Teherán. Se trata de Hamideh Soleimani Afshar, señalada como sobrina del excomandante de la Fuerza Quds, y su hija, sobrina nieta del militar.

Afshar, de 47 años, residía en Los Ángeles y había construido una activa presencia en redes sociales, donde —según el Departamento de Estado— difundía contenidos alineados con la narrativa oficial de Teherán. Las autoridades estadounidenses aseguran que no solo replicaba mensajes del régimen iraní, sino que los amplificaba con comentarios propios, celebrando ataques contra soldados y bases estadounidenses en Medio Oriente y calificando a Estados Unidos como el “Gran Satán”.

Hamideh Soleimani Afshar

Entre los posteos que cita Washington figuran mensajes en los que elogiaba la capacidad militar iraní frente a Estados Unidos, compartía publicaciones sobre divisiones internas en la política estadounidense en el contexto del conflicto con Irán y respaldaba amenazas contra iraníes en el exilio considerados “traidores”.

En una de sus publicaciones, celebró la posibilidad de que el régimen obtuviera “reparaciones de guerra”, mientras que en otra defendió medidas punitivas contra opositores.

La publicación de Hamideh Soleimani Afshar en contra de Pahlavi

También difundió contenido de fuerte carga simbólica, como imágenes y caricaturas contra figuras opositoras iraníes en el exterior —entre ellas, el exiliado Reza Pahlavi— presentándolos como aliados de potencias extranjeras.

En otras publicaciones, amplificó anuncios sobre el liderazgo iraní, incluyendo referencias al ascenso de Mojtaba Khamenei, y acompañó esos mensajes con contenido de tono religioso y nacionalista.

La publicación de Hamideh Soleimani Afshar dándole la bienvenida a Mojtaba Khamenei

El contraste entre ese discurso y su estilo de vida fue otro de los puntos destacados por las autoridades estadounidenses. Según el Departamento de Estado, Afshar exhibía en sus redes escenas de una vida ostentosa en Estados Unidos, con imágenes en ropa de alta costura, joyas y situaciones de lujo—incluyendo viajes en helicóptero o consumo de bebidas exclusivas—, lo que fue utilizado por Washington para reforzar su argumento sobre una supuesta “doble moral”.

Orden directa de Marco Rubio

Ambas mujeres fueron arrestadas por agentes federales en territorio estadounidense luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenara la revocación de sus permisos de residencia permanente. Desde entonces permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la espera de su expulsión del país.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

Rubio fue contundente en su argumentación pública. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que Afshar “celebró ataques contra estadounidenses” y calificó al país como el “Gran Satán”, una expresión históricamente utilizada por el liderazgo iraní. El funcionario también criticó el “lujoso estilo de vida” que, según dijo, ambas llevaban en ciudades como Los Ángeles mientras defendían al gobierno iraní.

“Esta semana revocamos el estatus legal tanto de Afshar como de su hija; ambas se encuentran ahora bajo custodia del ICE, a la espera de ser expulsadas de Estados Unidos”, escribió Rubio, quien remarcó que la administración de Donald Trump no permitirá que el país sea “refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”.

El Departamento de Estado, sin embargo, no precisó si existen cargos penales formales contra las detenidas, lo que refuerza la idea de que se trata de una medida de carácter migratorio más que judicial.

Cómo fue la detención

De acuerdo con la versión oficial, el arresto se produjo el viernes por la noche, inmediatamente después de que se concretara la revocación de las denominadas “green card”. Agentes federales localizaron a ambas mujeres y procedieron a su detención, sin que se registraran incidentes.

Afshar había ingresado a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista. Posteriormente obtuvo asilo 2019 y accedió a la residencia permanente en 2021. Ese estatus fue anulado la semana pasada por decisión directa del Departamento de Estado.

Sarinasadat Hosseiny

Su hija, Sarinasadat Hosseiny, ingresó al país con una visa de estudiante en 2015 y obtuvo posteriormente la residencia permanente en 2023.

Las autoridades indicaron también que el esposo de Afshar fue inhabilitado para ingresar al país, en una medida que amplía el alcance de las sanciones administrativas.

Sarinasadat Hosseiny

La respuesta de Irán

Desde Teherán, la reacción fue inmediata y tajante. Medios estatales y agencias vinculadas al gobierno negaron que las mujeres detenidas tengan relación con la familia de Qassem Soleimani.

Zeinab Soleimani, hija del militar, aseguró que “las personas arrestadas en Estados Unidos no tienen ninguna relación con el mártir Soleimani” y calificó de falsas las afirmaciones del Departamento de Estado.

En la misma línea, Narjes Soleimani, otra de sus hijas y miembro del Consejo Municipal de Teherán, afirmó que ningún familiar directo del general ha residido en territorio estadounidense.

El antecedente Larijani

El caso se produce en un contexto de creciente presión sobre ciudadanos iraníes con vínculos políticos de alto nivel. Días antes, la administración estadounidense había adoptado medidas similares contra familiares de Ali Larijani, una figura clave del establishment iraní.

En ese episodio, se revocó el estatus migratorio de Fatemeh Ardeshir-Larijani —hija del exfuncionario— y de su esposo, quienes también quedaron sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos.

La decisión fue interpretada como parte de una estrategia más amplia para endurecer las condiciones contra individuos vinculados, directa o indirectamente, con la cúpula iraní.

Larijani, exjefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, había muerto recientemente en un ataque aéreo en medio de la escalada regional, lo que añadió aún más sensibilidad política al caso.

Agencias AFP y ANSA y diario The Washington Post