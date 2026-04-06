“Abran el jodido estrecho o vivirán el infierno”: Trump amenaza con un feroz ataque sobre centrales eléctricas y puentes de Irán

WASHINGTON (AFP).- Con su clásico énfasis para transmitir ciertos mensajes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en las últimas horas al régimen iraní: “Abran el jodido estrecho de Ormuz o vivirán el infierno”. “El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes”, agregó el mandatario estadounidense, que le dio a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear ese paso marítimo vital para el comercio de hidrocarburos.

La guerra asestó un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, como forma de extorsión.

Trump amenaza con un feroz ataque sobre centrales eléctricas y puentes de Irán.

Tras esa primera fuerte advertencia de atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, Trump amplió la amenaza y puso como fecha límite, al publicar en su cuenta de Truth Social, “martes, a las 20” (medianoche GMT).

Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que señaló que a Irán le quedan 48 horas para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz Captura Truth Social Donald Trump

Poco después, si bien Trump afirmó a la cadena Fox News que hay oportunidades de llegar a un acuerdo con Irán este lunes, volvió a dejar claro su mensaje amenazante: “Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo”.

Casi de manera inmediata, la respuesta del régimen iraní llegó. “Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de [primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu”, publicó en X el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

“No se equivoque: no ganará nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”, agregó, en un mensaje escrito en inglés. Otro alto responsable militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

Rusia, aliado de Irán, también condenó las amenazas del mandatario estadounidense y llamó a Washington a dejar “el lenguaje de los ultimátums” y volver a las negociaciones, según la oficina del canciller Serguéi Lavrov.

Nuevos ataques

Este lunes, Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y los países del Golfo y advirtió de represalias “devastadoras” si el presidente estadounidense cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles. Teherán volvió a lanzar misiles y drones contra Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron este lunes la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer. “El general Majid Khademi (...) murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista”, afirmaron en su canal de Telegram.

El Ejército israelí, por su parte, dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron este lunes la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer. “El general Majid Khademi (...) murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista”, afirmaron en su canal de Telegram.