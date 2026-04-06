Trump dice que hay una “propuesta significativa” de Irán para llegar a un acuerdo, pero todavía mantiene su ultimátum

WASHINGTON.- Cuando faltan pocas horas para que se cumpla el plazo de un ultimátum que le impuso a Irán que mantiene en vilo a Medio Oriente en la sexta semana de la guerra, el presidente Donald Trump -que más tarde dará una conferencia de prensa- afirmó en que el régimen de los ayatollahs hizo una “propuesta significativa” para llegar a un acuerdo de alto el fuego, y aunque consideró que “no es suficiente“, afirmó que es ”un paso muy importante”.

“Están negociando ahora... Ya veremos qué pasa”, dijo el presidente norteamericano en un intercambio informal con periodistas en los jardines de la Casa Blanca, poco antes de que brinde una conferencia de prensa junto a autoridades militares a las 13 (hora local, las 14 en la Argentina).

BREAKING 🚨🚨 US President Trump says Iran ceasefire proposal 'very significant step' pic.twitter.com/xCBt8JaXG1 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 6, 2026

Poco antes Irán había rechazado una propuesta de alto el fuego, mientras se acerca el plazo fijado por Trump para reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentar nuevos ataques que prometen ser devastadores, fijado para el martes a las 20 (hora de Washington, las 21 en la Argentina).

Al referirse a las autoridades del régimen, Trump señaló que las actuales “son mucho más razonables que los lunáticos” que había antes del inicio de la Operación Furia Épica, el 28 de febrero pasado.

“Las personas con las que negociamos ahora en nombre de Irán son mucho más razonables. Pueden llamarlo como quieran, pero yo lo llamo cambio de régimen, y creo que la mayoría de la gente nos reconoce el mérito de ello. El primer régimen fue derrocado; el segundo régimen fue derrocado. Ahora, el tercer grupo de personas con el que estamos tratando no está tan radicalizado y creemos que, de hecho, son mucho más inteligentes“, dijo Trump.

El president Donald Trump habla con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la celebración de Pascua, en la Casa Blanca. SAUL LOEB - AFP

El presidente -que encabezó este lunes el evento anual de la búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca- afirmó también que Estados Unidos estaba “arrasando” a Irán con su ofensiva. Trump añadió que, si por él fuera, se quedaría “con el petróleo” de del país persa.

Los aliados de Estados Unidos están presionando para lograr un acuerdo de última hora con Irán para un alto el fuego de 45 días, luego de que Trump extendiera hasta el martes a la noche el plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. Los mercados globales se mantienen en vilo ante la incertidumbre de si se podrá alcanzar un avance decisivo para encarrilar el final de la guerra en Medio Oriente, que transita su día 38.

El régimen que lidera el ayatollah Mojtaba Khamenei, líder supremo del país, envió una propuesta para poner fin a la guerra a Pakistán, país que ha mediado entre Teherán y Washington, según informó el lunes la agencia estatal de noticias IRNA. La propuesta consta de 10 cláusulas y aboga por un “fin permanente de la guerra, en consonancia con las consideraciones de Irán”.

Una manifestación en Teherán en rechazo a un ataque de Estados Unidos. - - AFP

La propuesta incluía también un protocolo para el paso seguro de los buques a través del estratégico estrecho de Ormuz, así como la exigencia del levantamiento de las sanciones impuestas a Irán.

IRNA indicó que la propuesta fue “presentada a raíz de los acontecimientos ocurridos durante el sábado y el domingo”, en una aparente referencia al derribo por parte de Irán de un avión de combate estadounidense y a la exitosa incursión norteamericana para recuperar a sus dos tripulantes desde territorio iraní.

A medida que se acerca el plazo de un ultimátum impuesto por Washington, Estados Unidos e Irán recibieron el marco de un plan para poner fin a la guerra. La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que Trump “no la validó”.

“Esta es una de muchas ideas, y el presidente [Trump] no la validó. La Operación Furia Épica continúa”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Trump amenazó con desatar el “infierno” sobre Teherán si no se alcanzara un acuerdo antes de la noche del martes que permita reanudar el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula un quinto del suministro de petroleo global.

Los precios del petróleo registraron pocos cambios el lunes, con el crudo de referencia Brent cerca de los 108 dólares por barril.