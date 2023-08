escuchar

Una mujer se volvió viral al exponer las extrañas cartas que le enviaba su vecino en medio de la madrugada. Contó en las redes sociales que siempre tuvo una relación cordial con él y con su familia, pero que, de un momento a otro, este comenzó a tener actitudes fuera de lo normal. Si bien todavía no comprende qué es lo que el hombre quiso decirle en las notas, dijo que estaba muy asustada porque vivía sola con su hijo en el departamento.

La usuaria Forsaken-Art-7108 publicó en Reddit todos los detalles de la historia, con el objetivo de pedir opiniones a otras personas. Según dijo, estaba confundida y no sabía qué hacer, dado que no estaba segura de las intenciones del vecino. Como contexto, afirmó que el sujeto, quien vivía en el departamento de en frente con su esposa y dos hijos, comúnmente le tocaba la puerta para avisarle que sus gatos estaban afuera y que querían entrar a la casa. Era un gesto de amabilidad que el individuo tenía hacia ella, para que sus mascotas no se quedaran tanto tiempo lejos de su hogar.

Esta fue la primera carta que le envió Reddit

Un día en la madrugada, alrededor de la una., escuchó que “rascaban” su puerta y pensó que era precisamente uno de sus animales que se había quedado afuera. De inmediato abrió, solo para llevarse la sorpresa de que en realidad era su vecino arrodillado y visiblemente bajo los influjos del alcohol. “Tenía un papel en la mano y me dijo que era una nota que me quería dejar”, sostuvo la mujer.

Ella, por su parte, tomó la nota rápidamente para volver a su vivienda, ya que le causó mucho miedo ver al sujeto en ese estado. Al leer la carta tuvo todavía más terror, sobre todo por las propuestas que el vecino le hacía a través de ella. “¿Estarías dispuesta a hablar conmigo en persona? En privado. No es nada serio. Solo quiero hacerte un par de preguntas. No es gran cosa”, decía el mensaje.

En ese momento decidió ignorarlo porque no sabía de lo que se trataba, pero el hombre no se quedó callado. Esa misma noche volvió a llamar a la puerta y la mujer se limitó a ignorarlo porque ya se había convertido en un escenario muy raro. Todo estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, el hijo de la mujer se encontró en la puerta una segunda nota, un poco más explícita.

“Realmente no quería que eso (la visita) saliera de mala manera. Solo estaba tratando de gastarle una broma a mi esposa. Solo te necesitaba por unos segundos. Lo siento. Seguro ahora estás paranoica sobre mí. Ojalá todavía podamos ser solo amigos. Probablemente, estés demasiado nerviosa o seas demasiado estadounidense para hablar”, decía la carta.

La segunda carta que le dejó en su casa Reddit

¿Qué hacer?

La usuaria detalló que desde que lo vio aquella noche no ha tenido contacto con él. Sin embargo, quiere poner límites y hacerle saber que no estuvo bien haberla visitado a esa hora. “No estoy segura de cómo manejar la situación. Quiero decirle que lo que hizo fue raro e inquietante y que si quiere hablar de algo puede preguntarme durante el día, ¿ustedes qué harían?”, dijo.

Los usuarios enseguida le dieron algunas recomendaciones sobre cómo lidiar con el problema: “Trata de conquistarte, mantente alejada y dile a su esposa”; “No hay nada peor que cuando la gente te hace sentir incómodo en tu propio hogar”; “La próxima vez que veas a su esposa, muéstrale las notas. Yo conseguiría además una cámara de seguridad”, instaron.

LA NACION