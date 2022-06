Subió el rango de edad de su Tinder, conoció a un multimillonario y ahora la llaman “cazafortunas”

Bien dicen que para el amor no existen barreras y de eso dieron muestra Allana Luke, una joven de 23 años, y Jeff Winn, de 56. Se conocieron en Reino Unido a través de Tinder, y a partir de ese momento no se volvieron a separar. Todo parecía una la trama de una película hasta que sus edades entraron en escena, y las redes sociales cuestionaron a la pareja. Entre las críticas, llamaron a la mujer “cazafortunas”.

El caso se volvió viral en las redes sociales por la sorpresa de la gente al conocer la diferencia de edad. La pareja se conoció en octubre de 2020 a través de la aplicación de citas, y desde su primer encuentro ambos quedaron flechados. “Fue amor a primera vista”, aseguraron ellos. Tanto, que en la segunda cita que tuvieron en Marbella, con motivo del cumpleaños de Allana en 2020, Jeff le regaló unos diamantes. Aunque ella considera que lejos de los regalos caros, lo que más ama de él es su “corazón joven”.

Allana Luke y Jeff Winn comparten una vida de ensueño

Muchos acusan a Allana de solo estar con él por su dinero. Además, es de esperarse que cuando una persona, sin importar su edad, se une en pareja con alguien que posee millones en sus cuentas de banco, la tilden de “interesada”. No obstante, esto no parece preocuparles. La joven se tomó el tiempo de aclarar que no está con Jeff por su fortuna, sino por su forma de ser y por cómo la hace sentir cuando están juntos. “Automáticamente asumen que solo soy otra chica detrás de su dinero. Seguiría con Jeff aunque perdiera la casa y se declarara en quiebra“, dijo la mujer según consignó Birmingham Mail.

La pareja viaja con frecuencia y lucen totalmente enamorados

Se comprometieron este año

Su amor despegó desde el primer día que se conocieron, cuando Winn invitó a la joven a tomar champaña a su casa y una semana después viajaron a Marbella para celebrar el cumpleaños de ella. No se imaginaban que después de tantas aventuras en po muy poco tiempo, ahora estarían a punto de llegar al altar.

Pocas semanas después de haberse visto por primera vez, Jeff la invitó a vivir con él y desde entonces no se han separado. Allana asegura que lo ama por quien es y no por sus millones y que su decisión no es por dinero. “No me avergüenza mostrar mi afecto hacia él en público. Siempre tomaré su mano porque estoy orgullosa de que estemos juntos. Puede que sea mayor, pero definitivamente es joven de corazón. Él solía ir más de fiesta que yo, que prefiero lo hogareño”, dijo.

A pesar de la diferencia de edad, parecen divertirse juntos

Allana Luke, cansada de los jóvenes de su edad

La joven dijo estaba agotada de los jóvenes “inmaduros” de su edad, así que decidió buscar hombres mayores en Tinder, y desde que vio a Jeff quedó enamorada. Lo primero que la flechó de él fue su fotografía de perfil, y después las pláticas interminables en las que se sumergieron una vez que iniciaron la conversación.

“Decidí aumentar el rango de edad en mi Tinder porque estaba harta de los chicos inmaduros. Así que lo configuré para personas de 25 a 60 años, y al día siguiente lo conocí. Su perfil me hizo detenerme, ya que su foto era de él parado afuera de la casa. Su biografía decía que acababa de restaurarla, así que pensé que sería algo bueno para contar, incluso si lo nuestro no funcionaba”, reveló Allana. La historia todavía tiene muchos capítulos por escribir.