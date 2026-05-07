México podría jugar en Los Ángeles en el Mundial 2026: qué resultado necesita el Tri para llegar a California

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio y reunirá a 48 selecciones de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado mexicano disputará sus partidos de fase de grupos en su territorio. Sin embargo, podría jugar en Los Ángeles, California, si termina segundo del grupo.

Qué resultado necesita México para jugar en Los Ángeles

El 11 de junio, México dará inicio a su participación en la Copa del Mundo contra Sudáfrica. En esta primera fase, disputará sus tres partidos en casa:

México ya fue anfitrión de dos ediciones del Mundial de fútbol masculino Freepik

Jueves, 11 de junio de 2026 contra Sudáfrica - Estadio Ciudad de México.

- Estadio Ciudad de México. Jueves, 18 de junio de 2026 contra Corea del Sur - Estadio Guadalajara.

- Estadio Guadalajara. Miércoles, 24 de junio de 2026 contra República Checa - Estadio Ciudad de México.

No obstante, su camino podría dirigirse hacia Los Ángeles si se dan ciertos resultados. Si México termina en segundo lugar del Grupo A, cambiaría de sede y se trasladaría a Estados Unidos, de la siguiente manera:

Dieciseisavos de final : jugaría el domingo 28 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Su rival sería el segundo lugar del Grupo B (donde compiten Canadá, Bosnia, Catar y Suiza).

: jugaría el domingo 28 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Su rival sería el segundo lugar del Grupo B (donde compiten Canadá, Bosnia, Catar y Suiza). Octavos de final: si logra ganar ese primer duelo, su siguiente partido sería en Houston (NRG Stadium) el 4 de julio.

si logra ganar ese primer duelo, su siguiente partido sería en Houston (NRG Stadium) el 4 de julio. Cuartos de final : este camino les daría la posibilidad de disputar los cuartos de final en Boston.

: este camino les daría la posibilidad de disputar los cuartos de final en Boston. Semifinal: en caso de que continúe avanzando, disputaría las semifinales en Dallas, Texas.

México dará inicio a la Copa del Mundo el 11 de junio en el Estadio Azteca, que albergó los partidos inaugurales de 1970 y 1986 AP / Freepik

Los posibles caminos de México en el Mundial 2026

El escenario que afrontaría la selección mexicana cambiaría si se dieran otros resultados. Si termina primera del Grupo A, jugaría nuevamente en el Estadio Ciudad de México en los dieciseisavos de final y permanecería en su capital si llega a los octavos de final, según la página web oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En caso de que avance en el torneo, se dirigirá a Miami para los cuartos de final, y Atlanta será la siguiente parada si llega a semifinales. Esto sucedería antes de una posible aparición en el New York-New Jersey Stadium para la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio.

Si México termina tercero en el Grupo A, tendrá dos posibles sedes para los dieciseisavos de final: Seattle o Boston. Esto ocurriría con la condición de que termine entre los ocho mejores terceros, además de depender de cómo se desarrollen los demás grupos.

Los Ángeles será una sede clave del Mundial 2026

Rivales de México en la fase de grupos del Mundial 2026

Los seleccionados que enfrentará México en la primera etapa del próximo Mundial 2026 tienen trayectorias distintas en el máximo torneo entre selecciones nacionales de fútbol masculino: