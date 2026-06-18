Confirmado: qué necesita México para clasificarse directo a 16avos de final del Mundial 2026

México llega a la segunda fecha del Mundial 2026 con opciones de obtener de manera anticipada el pase a la fase de eliminación directa. Luego de imponerse por 2 a 0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A, la selección mexicana encabeza la clasificación de su zona con tres unidades y si vence a Corea del Sur estará en dieciséisavos de final.

Qué resultados necesita México para avanzar a 16avos

El conjunto mexicano volverá a jugar este jueves 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo anfitrión de asegurar su continuidad en el torneo sin esperar hasta la última fecha.

México está en la primera posición del Grupo A del Mundial 2026 con tres puntos Facebook Selección Nacional de México

El Grupo A de la Copa del Mundo también lo integran Chequia y Sudáfrica, selecciones que disputarán el otro compromiso de la jornada. El resultado de ese partido tendrá incidencia directa en las posibilidades de clasificación anticipada de México.

Para obtener el pase a los dieciseisavos de final en esta segunda jornada en primera posición del grupo, el equipo liderado por Javier Aguirre necesita vencer a Corea del Sur. Sin una victoria, cualquier definición quedará postergada para la tercera fecha de la fase de grupos.

Los escenarios posibles para el Grupo A del Mundial

En la previa de la segunda ronda del Mundial 2026, México y Corea del Sur encabezan el Grupo A con tres puntos cada uno. Para clasificarse a instancias eliminatorias, el Tri podría enfrentar distintos escenarios tras el resultado en el partido de este jueves 18 de junio:

México clasifica, pero sin liderato asegurado: si gana pero Chequia también vence a Sudáfrica, el equipo mexicano llegaría a seis puntos y tendría el boleto a dieciseisavos “prácticamente sellado”, pero el primer puesto se definiría en la última jornada contra los checos.

a Sudáfrica, el equipo mexicano llegaría a seis puntos y tendría el boleto a dieciseisavos “prácticamente sellado”, pero el primer puesto se definiría en la última jornada contra los checos. Empate o derrota: si México no gana, la clasificación se definirá obligatoriamente en la tercera jornada contra Chequia en el Estadio Azteca.

México enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio Facebook Selección Nacional de México

Además, este jueves 18 de junio podría darse que haya un eliminado. Sudáfrica podría quedar afuera si pierde ante Chequia y, en el segundo turno, México no pierde contra Corea.

Lo mismo sucede con Chequia, que podría quedar eliminada si cae ante Sudáfrica y la selección asiática evita la derrota frente a México. En este nuevo formato de 48 equipos, clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Cómo fue el debut de México en el Mundial 2026

La selección mexicana inició su participación en el Mundial con una victoria por 2 a 0 sobre Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El partido correspondió a la apertura del Grupo A.

El Estadio Azteca se tiñó de verde: el resumen de México 2 - Sudáfrica 0

Los goles del encuentro fueron convertidos por Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Gracias a ese resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre quedó ubicado en la primera posición de la tabla al finalizar la primera jornada.

El compromiso también registró cifras destacadas de audiencia. De acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés), alcanzó una media de 23,4 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 72,1%, mientras que en EE.UU. fue seguido por cerca de 20 millones de televidentes.

A quién enfrentaría México si termina primero del grupo

Si la selección de Aguirre concluye en el primer lugar del Grupo A, disputará su partido de dieciseisavos de final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Su rival surgiría del grupo de selecciones que logren avanzar como uno de los mejores terceros provenientes de los grupos C, E, F, H o I, según la distribución establecida para el cuadro eliminatorio.

Calendario de México en la fase de grupos

El próximo compromiso del Tri será frente a Corea del Sur el jueves 18 de junio a las 19 hs (hora local) en el Estadio Guadalajara. Allí buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Posteriormente, cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 24 de junio ante Chequia en el Estadio Ciudad de México. Ese encuentro podría definir la posición definitiva del equipo dentro del Grupo A.

Según los resultados obtenidos en estas dos jornadas, la selección mexicana conocerá su ubicación final en la tabla y el rival que enfrentaría en la primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026.