Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 14 de abril
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 17 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.06
- Profundidad: 6.2
- Magnitud: 2.1
- Localización: 17 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.05
- Profundidad: 15.5
- Magnitud: 2.8
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 19 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.04
- Profundidad: 1.6
- Magnitud: 2.0
- Localización: 19 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 17 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.07
- Profundidad: 10.1
- Magnitud: 2.0
- Localización: 17 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.04
- Profundidad: 8.4
- Magnitud: 3.2
- Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.04
- Profundidad: 3.6
- Magnitud: 2.5
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.05
- Profundidad: 8.5
- Magnitud: 3.5
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 20 km ESE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.34
- Longitud: -119.01
- Profundidad: 15.0
- Magnitud: 2.7
- Localización: 20 km ESE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.31
- Longitud: -119.06
- Profundidad: 9.7
- Magnitud: 2.5
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.04
- Profundidad: 1.8
- Magnitud: 2.4
- Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.33
- Longitud: -119.04
- Profundidad: 16.0
- Magnitud: 2.4
- Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.31
- Longitud: -119.05
- Profundidad: 15.6
- Magnitud: 2.3
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.32
- Longitud: -119.04
- Profundidad: 14.3
- Magnitud: 2.4
- Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 19 km ESE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.33
- Longitud: -119.04
- Profundidad: 6.6
- Magnitud: 2.6
- Localización: 19 km ESE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 16 km SSE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.29
- Longitud: -119.12
- Profundidad: 7.0
- Magnitud: 2.2
- Localización: 16 km SSE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 21 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.30
- Longitud: -119.02
- Profundidad: 16.0
- Magnitud: 2.5
- Localización: 21 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.31
- Longitud: -119.07
- Profundidad: 2.8
- Magnitud: 2.5
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Las medidas de Mamdani en NYC para proteger a dueños de restaurantes inmigrantes de una práctica abusiva
- 2
Trabajar sin licencia en construcción en Texas: riesgos para migrantes desde el 1 de mayo por la ley de Abbott
- 3
Alguaciles se oponen al fin del programa 287(g) y advierten que seguirán colaborando con el ICE en Maryland
- 4
La imagen de Trump como Jesús que publicó y borró en medio de su pelea con el Papa