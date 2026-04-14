Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 14 de abril

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 14 de abril
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 14 de abril

Sismo a 17 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.06
  • Profundidad: 6.2
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 17 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.05
  • Profundidad: 15.5
  • Magnitud: 2.8
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 19 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.04
  • Profundidad: 1.6
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 19 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 17 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.07
  • Profundidad: 10.1
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 17 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.04
  • Profundidad: 8.4
  • Magnitud: 3.2
  • Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.04
  • Profundidad: 3.6
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.05
  • Profundidad: 8.5
  • Magnitud: 3.5
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 20 km ESE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.34
  • Longitud: -119.01
  • Profundidad: 15.0
  • Magnitud: 2.7
  • Localización: 20 km ESE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.31
  • Longitud: -119.06
  • Profundidad: 9.7
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.04
  • Profundidad: 1.8
  • Magnitud: 2.4
  • Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.33
  • Longitud: -119.04
  • Profundidad: 16.0
  • Magnitud: 2.4
  • Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.31
  • Longitud: -119.05
  • Profundidad: 15.6
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -119.04
  • Profundidad: 14.3
  • Magnitud: 2.4
  • Localización: 18 km ESE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 19 km ESE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.33
  • Longitud: -119.04
  • Profundidad: 6.6
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 19 km ESE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 16 km SSE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.29
  • Longitud: -119.12
  • Profundidad: 7.0
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 16 km SSE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 21 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.30
  • Longitud: -119.02
  • Profundidad: 16.0
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 21 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.31
  • Longitud: -119.07
  • Profundidad: 2.8
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
