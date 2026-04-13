El caso de la modelo latina que pasó de cenar con los Trump en Mar-a-Lago a ser deportada por el ICE

El vínculo de Amanda Ungaro con figuras de alto perfil en EE.UU. contrastó con su desenlace migratorio: pasó de ser vista en eventos junto a Donald Trump y Melania en Mar-a-Lago a ser detenida y deportada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante su matrimonio con el empresario Paolo Zampolli, ambos habían construido una red de relaciones en el entorno político y empresarial, pero tras su ruptura, la situación legal de la modelo derivó en su expulsión del país norteamericano.

De Mar-a-Lago a la deportación: quién es Amanda Ungaro y su vínculo con Donald Trump

La brasileña había llegado a EE.UU. desde Francia a los 17 años. Según un informe de The New York Times, la modelo había arribado junto a su agente de aquel entonces en un avión de Jeffrey Epstein, aunque según ella, después no tuvo más vínculo con el empresario.

Ungaro y Zampolli, cuando todavía eran pareja y mantenían vínculos con Melania y Donald Trump Instagram @paolozampolli

En Nueva York, conoció a Zampolli, quien por entonces era representante de modelos. El hombre, de 32 años, comenzó una relación supuestamente profesional en sus inicios.

Tras un tiempo en el que Ungaro fue cliente de Zampolli, el vínculo de ambos se volvió personal y comenzaron un vínculo amoroso. En ese trayecto, ambos forjaron relaciones con figuras reconocidas del mundo empresarial, del espectáculo y de la política: entre ellos, los Trump. El actual presidente le ofreció un trabajo en el sector inmobiliario al entonces agente de modelos.

Como prueba del vínculo, existe una imagen de ambas parejas tomada en Mar-a-Lago que corresponde a 2021.

La foto de Ungaro y Zampolli con Trump y Melania en Mar-a-Lago en 2021 Gentileza The New York Times

En 2023, la pareja se rompió, luego de una serie de escándalos públicos del empresario. Por ese motivo, Ungaro decidió separarse y se mudó a Florida, donde poco después comenzó una relación con un médico brasileño.

El profesional tenía una clínica en la que se ofrecía bótox y liftings faciales. Por denuncias anónimas, las autoridades investigaron el sitio por fraude y detuvieron a Ungaro y su pareja.

Amanda Ungaro, la modelo brasileña que tuvo fotos con Trump en Mar-a-Lago y terminó deportada por el ICE Instagram @paolozampolli

Aunque su marido quedó en libertad bajo fianza por tener la residencia permanente, Ungaro no tenía un estatus regular en EE.UU., por lo que no pudo salir de su detención. Con el ICE involucrado y tras un tiempo arrestada, consideró que esa situación la perjudicaría en una disputa por la custodia del hijo en común que tiene con Zampolli.

Ante ese panorama, le pidió a las autoridades estadounidenses que la enviaran a Brasil, desde donde aún pelea por la tenencia.

Por qué EE.UU. expulsó a Amanda Ungaro: visa vencida y situación migratoria irregular

A pesar del tiempo de relación con Zampolli, la modelo nunca había obtenido un estatus permanente. La explicación del ICE sobre el caso es que Ungaro tenía una visa que había vencido en 2019.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

A lo largo de sus años en EE.UU., la brasileña había renovado sus períodos de estadía con distintos visados, pero nunca había tramitado la green card.

El rol de Paolo Zampolli en el caso: su contacto con el ICE y la Casa Blanca

De acuerdo con el informe de The New York Times, al enterarse de que Ungaro estaba detenida en Miami, el empresario se comunicó con David Venturella, alto funcionario del ICE, para pedirle que concretaran la expulsión de su ex rápidamente.

Venturella se comunicó con la oficina de la agencia en Miami, donde la modelo estaba arrestada, e indicó que debían ponerla bajo custodia antes de que quedara en libertad. Además, el informe señaló que el caso era importante para alguien relacionado con la Casa Blanca.

A pesar de este pedido, otras fuentes consultadas por el medio expresaron que probablemente el mensaje de Zampolli no tuvo un efecto real en acelerar el caso. Además, finalmente fue Ungaro quien aceptó irse de Estados Unidos.