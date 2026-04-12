Trabajar sin licencia en construcción en Texas: riesgos para migrantes desde el 1 de mayo por la ley de Abbott

Desde el 1° de mayo comienza a regir la nueva normativa de Texas para licencias profesionales y muchos trabajadores de la construcción están preocupados porque pueden perder su fuente de ingresos. Desde esa fecha, el Estado de la Estrella Solitaria requerirá prueba de estatus legal en Estados Unidos para otorgar o renovar el documento habilitante.

Texas exigirá prueba de estatus legal para licencias profesionales desde mayo

Según la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), a partir del próximo mes será un requisito demostrar el estatus legal en el país norteamericano para poder acceder a una licencia profesional.

Entre otras profesiones de Texas que requieren licencia profesional, los barberos también deberán mostrar estatus legal PHILIP FONG - AFP

En concreto, la obligación aplica tanto para estadounidenses como extranjeros. Sin embargo, los migrantes indocumentados no podrán acceder a licencias profesionales reguladas.

Al realizar el trámite hay dos opciones: con número de Seguro Social o sin ese identificador. Quienes no tengan esa documentación deberán presentar un documento para acreditar su presencia legal.

Esto aplica tanto a trabajadores de la construcción como a una amplia gama de profesiones que incluyen a electricistas, cosmetólogos, barberos, contadores y criadores de perros, entre muchas otras.

La TDLR aprueba nueva exigencia de estatus legal para licencias en Texas

La normativa se aprobó de manera unánime en una votación que realizó la TDLR el último 24 de marzo. A pesar de argumentos presentados sobre que podría perjudicar a la economía de Texas e impulsar a personas a trabajar sin licencia por fuera de la ley, los funcionarios avanzaron con la iniciativa.

Texas dejará de otorgar licencias profesionales a los migrantes que no puedan presentar pruebas de presencia legal en EE.UU. Imagen compuesta

Esta medida se alinea con la aplicación del mismo requisito para otros trámites en el estado gobernado por Greg Abbott. Por ejemplo, ya desde hace tiempo la presencia legal en EE.UU. es obligatoria para obtener una licencia de conducir en Texas.

Riesgos para trabajadores de la construcción

Si bien la regla no exige ciudadanía, sí reclama que la persona esté en alguna categoría con autorización legal según la ley federal de 1996 sobre beneficios públicos. En la práctica, miles de trabajadores que antes podían obtener licencias estatales ahora pueden perder sus trabajos si no tienen estatus o autorización de trabajo, desde el momento en que venza su actual licencia.

Algunos riesgos legales o laborales adicionales que esta norma representa:

Barreras administrativas : imposibilidad de obtener o renovar licencias estatales, lo que invalida formalmente su capacidad para ejercer oficios regulados.

: imposibilidad de obtener o renovar licencias estatales, lo que invalida formalmente su capacidad para ejercer oficios regulados. Vigilancia activa : mayor exposición a redadas de ICE y verificaciones de estatus en los sitios de trabajo, provocando ausentismo y miedo.

: mayor exposición a redadas de ICE y verificaciones de estatus en los sitios de trabajo, provocando ausentismo y miedo. Presión sobre el empleador : las leyes federales sancionan la contratación de personal no autorizado, lo que incentiva despidos o el paso a la informalidad extrema.

: las leyes federales sancionan la contratación de personal no autorizado, lo que incentiva despidos o el paso a la informalidad extrema. Fraude en la contratación : uso de la figura de “contratista independiente” o pagos en efectivo para eludir responsabilidades legales, aumentando la vulnerabilidad del trabajador.

: uso de la figura de “contratista independiente” o pagos en efectivo para eludir responsabilidades legales, aumentando la vulnerabilidad del trabajador. Precarización del trabajo : desplazamiento hacia “mercados negros” y contratos verbales, con nula supervisión estatal y bajos estándares de seguridad.

: desplazamiento hacia “mercados negros” y contratos verbales, con nula supervisión estatal y bajos estándares de seguridad. Explotación y abusos : facilidad para imponer salarios por debajo del mínimo legal, jornadas excesivas y privación de prestaciones sociales.

: facilidad para imponer salarios por debajo del mínimo legal, jornadas excesivas y privación de prestaciones sociales. Barreras a la denuncia : el temor a la deportación impide que los trabajadores reclamen sus derechos ante accidentes o robos de salarios, a pesar de estar protegidos por leyes laborales.

: el temor a la deportación impide que los trabajadores reclamen sus derechos ante accidentes o robos de salarios, a pesar de estar protegidos por leyes laborales. Inestabilidad crónica: alta rotación de personal y desvinculaciones abruptas debido a que quienes contratan a migrantes buscan minimizar su propia exposición legal.

Documentos aceptados por Texas para demostrar presencia legal en licencias profesionales

En su sitio web oficial, la TDLR detalla el listado de variantes de documentación que se pueden presentar para este fin. Estas son las opciones:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos de REAL ID.

que cumpla con los requisitos de REAL ID. Pasaporte estadounidense .

. Tarjeta de identificación militar estadounidense.

estadounidense. Licencia de armas de fuego expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés). Documento de identificación o relacionado con la inmigración emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, en inglés) o el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) que confirme la presencia legal y la autorización para trabajar.

Sobre este último punto, se aclara que el ítem incluye opciones como el certificado de naturalización, green card, visa de inmigrante, documento de autorización de empleo y otros formularios similares.

Los documentos mencionados forman parte de la Lista A, por lo cual con uno de ellos individualmente es suficiente para demostrar estadía legal. Por su parte, también se puede presentar documentación de la Lista B.

Las opciones son:

Una licencia de conducir de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, West Virginia, Wisconsin o Wyoming.

En combinación con una de las siguientes alternativas: