El simulador del Mundial 2026 para seguir el camino de México y posibles resultados en su grupo

El simulador del Mundial 2026 creado por LA NACION permite visualizar los escenarios posibles para la selección de México a partir de distintos resultados en la fase inicial. Se trata de una herramienta digital que ayuda a los aficionados a proyectar rivales y cruces potenciales en el torneo, organizado de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Simulador del Mundial 2026 de LA NACION: qué recorrido puede tener México en la fase de grupos

El simulador utiliza los bombos oficiales para generar cuadros que respetan las restricciones geográficas de la FIFA.

Los usuarios pueden explorar diversos resultados para entender cómo la posición en el grupo determinará los viajes y las sedes de los encuentros posteriores, en caso de avanzar en el certamen.

La herramienta de LA NACION para el Mundial 2026 La Nación

El simulador ofrece una perspectiva sobre las probabilidades de enfrentar a potencias europeas o sudamericanas en las llaves de eliminación directa.

La herramienta también calcula las rutas logísticas según el desempeño del equipo en las sedes asignadas dentro del territorio norteamericano.

Los datos estadísticos integrados permiten evaluar qué combinaciones de resultados favorecen un camino más accesible hacia las fases finales del certamen.

Rivales de México en el Mundial 2026: calendario, sedes y horarios

De acuerdo con el calendario publicado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), México comparte el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Por ser uno de los tres anfitriones de la competencia, los comandados por Aguirre son cabeza de grupo.

Rivales de México en el Mundial 2026: calendario, sedes y horarios (Instagram/@miseleccionmx)

La Tricolor hará su debut en el certamen el próximo 11 de junio a las 13 hs (CST) en el Estadio Ciudad de México ante el combinado africano.

En la segunda fecha, recibirá al conjunto asiático el 18 de junio, en el Estadio Guadalajara desde las 19 hs (CST).

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Por último, para concluir su participación en la etapa inicial, se medirá con el combinado checo el 24 de junio a las 19 hs (CST) nuevamente en el Estadio Ciudad de México.

Conforme a la posición en la que finalice, luego se definirán los posibles cruces de eliminación directa y sus eventuales rivales.