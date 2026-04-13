Máxima y Guillermo Alejandro pasan la noche en la Casa Blanca de Trump y desatan una polémica en Países Bajos

WASHINGTON.– Los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, arribaron este lunes a la capital estadounidense para un encuentro de alto nivel con el presidente Donald Trump.

En el cronograma oficial destacó una cena de gala en la Casa Blanca, donde los monarcas pasaron la noche, un gesto de cortesía diplomática inusual que rompe la tradición de alojar a las visitas de Estado en la Blair House.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump posan mientras saludan al rey Guillermo Alejandro y a la reina Máxima de los Países Bajos en la Casa Blanca Manuel Balce Ceneta - AP

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, integró la comitiva oficial y participó del banquete nocturno junto al mandatario norteamericano.

Esta visita de tres días, que contempla escalas en las ciudades de Filadelfia y Miami, surgió como una invitación recíproca tras el recibimiento que los monarcas brindaron a Trump el año pasado en un palacio real durante una cumbre de la OTAN.

Sin embargo, el clima político en los Países Bajos dista de ser festivo. La opinión pública y diversos sectores políticos cuestionan la oportunidad del viaje en un contexto de extrema fricción internacional por la guerra en Irán y la incertidumbre sobre el futuro de las alianzas transatlánticas.

La reina Máxima de los Países Bajos (derecha) es recibida por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la Casa Blanca en Washington, D.C BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La polémica escaló en los medios neerlandeses a raíz de las sátiras del comediante Arjen Lubach, quien calificó el encuentro como “la pijamada más rara de la historia”.

Lubach ironizó sobre la contradicción de celebrar una fiesta en la Casa Blanca mientras el gobierno estadounidense mantiene una postura hostil en el conflicto con Irán. Por su parte, legisladores de la oposición advirtieron que la pareja real se ubica en el “lado equivocado de la historia”, mientras que una petición pública solicitó formalmente la suspensión del encuentro.

En el ámbito legislativo, el primer ministro Rob Jetten enfrentó duros cuestionamientos en el Senado tras las amenazas de Trump sobre la destrucción de la civilización iraní. Pese a calificar dichos comentarios como “muy preocupantes”, el jefe de gobierno defendió la estrategia diplomática de su país.

El rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro (CL), y la reina Máxima (D) son recibidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de abril de 2026 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Según su visión, la presencia neerlandesa en Washington permite una conversación seria sobre los desacuerdos, algo que considera mucho más útil que una protesta a través de la ausencia.

Las calles de La Haya reflejan esta fractura social respecto al rol de la corona. Ciudadanos locales expresaron su malestar y definieron a la delegación como un grupo enviado para “complacer al abusador”.

Arva Bustin, de 25 años, diseñadora de moda, dijo que le parecía “sencillamente absurdo” que los Países Bajos enviaran a sus miembros de la realeza a reunirse con “una persona muy mala que realmente está destruyendo el mundo en estos momentos”.

No obstante, otros habitantes sostienen que es vital mantener los canales de comunicación abiertos, bajo la premisa de que los lazos históricos entre naciones son más profundos que las figuras políticas del momento.

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos asisten a un evento en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, D.C., el 13 de abril de 2026 KENT NISHIMURA - AFP

En este sentido, los expertos en realeza subrayan que las monarquías ceremoniales funcionan como puentes útiles cuando la política tradicional atraviesa crisis de confianza.

El escenario diplomático en Washington se presenta complejo, no solo por la presencia neerlandesa, sino también por el anuncio de la próxima visita del rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña.

Esta futura cita británica genera dudas debido a los recientes desplantes de Trump hacia el primer ministro Keir Starmer. Los temas de discordia en la agenda transatlántica son variados y espinosos: desde la guerra comercial global hasta las pretensiones de Trump sobre el territorio de Groenlandia.

Pese a los ruidos internos y las críticas externas, la corona neerlandesa apuesta al valor simbólico de su investidura para preservar la relación con su principal aliado occidental.

La intención del gobierno de los Países Bajos es hallar un terreno común en asuntos de importancia estratégica, incluso bajo la sombra de la retórica agresiva del presidente estadounidense. La estadía de Guillermo Alejandro y Máxima en la residencia presidencial marcará, sin dudas, un hito en la historia diplomática reciente de ambos países.

Agencia Reuters y diario The New York Times