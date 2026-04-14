El transporte que impulsó Fidel Castro en los 90 y que Trump sin querer reactivó bajo la bahía de La Habana

En La Habana, en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, los habitantes recurren a bicicletas, scooters, motos eléctricas y al ciclobús para poder trasladarse. La falta de combustible redujo el transporte público y vació de autos las calles de la capital.

¿Qué es el ciclobús de La Habana y por qué se volvió clave en Cuba?

El ciclobús es un autobús adaptado para trasladar personas junto con sus vehículos , explicó Associated Press (AP).

, explicó Associated Press (AP). Cruza el túnel de la bahía de La Habana, que conecta La Habana Vieja con la zona este de la ciudad.

El bus transporta hasta 60 pasajeros por viaje y más de 2000 personas por día Captura de AP

El bus funciona con diésel y puede llevar a unos 60 pasajeros con bicicletas, motos o scooters .

. Este transporte hace varios viajes diarios y traslada a más de 2000 personas .

. Tiene asientos en la parte delantera y una estructura metálica abierta en la mitad del vehículo para la carga.

Los pasajeros suben por una rampa y viajan junto a sus vehículos, sujetos a barras fijadas en las paredes.

Las bicicletas, las motocicletas y los scooters no pueden circular por el túnel. Por eso, este servicio se volvió una vía necesaria para quienes deben cruzarlo con estos vehículos.

Crisis energética en Cuba: impacto en el transporte y la movilidad urbana

La crisis energética agudizó los problemas de movilidad en la isla. Según la agencia AP, se trata de la peor crisis de este tipo en décadas.

El bloqueo energético impuesto en enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligó al país caribeño a racionar la gasolina.

Esa restricción limitó gran parte del transporte público. Al mismo tiempo, las calles de La Habana quedaron casi vacías de autos y se llenaron de bicicletas y pequeñas motocicletas eléctricas.

¿Qué dicen los usuarios del ciclobús?

Ingrid Quintana, vecina del este de La Habana, explicó que usa este medio porque no tiene otra alternativa.

Mientras esperaba el bus en la entrada del túnel, señaló que acompaña a su marido en bicicleta para llegar a su trabajo en la parte vieja de la ciudad.

La mujer dijo que utilizan la opción del ciclobús porque no hay transporte público y no pueden pagar un taxi privado.

Por su parte, Bárbaro Cabral, un profesor de gimnasio de 32 años, explicó que gran parte de los trabajos están “al otro lado de la ciudad” y por eso tienen que usar ese transporte para cruzar.

El ciclobús cubre 1.8 millas (tres kilómetros) en unos 15 minutos. Según AP, es la ruta de transporte público más corta de la isla.

Después de subir cerca del túnel en La Habana Vieja, los pasajeros atraviesan la oscuridad del paso submarino.

Al salir, llegan al este de La Habana, una amplia zona residencial donde viven cientos de miles de personas.

La otra opción exige bordear la bahía. Ese recorrido terrestre tiene casi diez millas (16 kilómetros) y atraviesa áreas industriales portuarias, poco pobladas y con caminos en mal estado.

Ciclobús vs. taxis en Cuba

La tarifa del ciclobús va de dos a cinco pesos cubanos. El monto depende de si el pasajero transporta una bicicleta o una motocicleta.

La diferencia con otras alternativas es considerable. Un taxi compartido desde los barrios del este, con paso por el túnel, cuesta 1000 pesos cubanos.

En la isla caribeña, el salario medio estatal es de 7000 pesos cubanos por mes.

El bajo costo del Ciclobús contrasta con el alto precio de los taxis privados Captura de AP

Origen del ciclobús en Cuba

El ciclobús pertenece a la empresa de transporte de La Habana. Surgió en la década de 1990, durante el llamado “Período Especial”.

Esa crisis comenzó tras la caída de la Unión Soviética y dejó a Cuba aislada. En ese contexto, Fidel Castro impulsó la distribución masiva de bicicletas fabricadas en China como alternativa de movilidad.

Con la recuperación parcial del transporte en los años posteriores, el servicio perdió relevancia frente a colectivos convencionales y taxis compartidos.

Sin embargo, la escasez actual de combustible revirtió esa tendencia y lo volvió nuevamente central para garantizar los desplazamientos diarios.