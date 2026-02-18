Último temblor en EE.UU. y California hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 18 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 18 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

¿Dónde se registró un terremoto hoy miércoles 18?

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 14 sismos de magnitud igual o superior a 2,5 en Estados Unidos (incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico), de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense. El más fuerte ocurrió a cuatro kilómetros de Banning, California, con una magnitud de 3,6.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Petrolia, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 117 kilómetros al noreste de Chignik, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de febrero a las 11.23 UTC (02.23 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de febrero a las 11.23 UTC (02.23 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al norte de The Geysers, CA . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 18 de febrero a las 09.06 UTC (01.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 18 de febrero a las 09.06 UTC (01.06 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al noroeste de Round Valley, CA . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de febrero a las 08.45 UTC (00.45 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de febrero a las 08.45 UTC (00.45 hs en ). Ubicación: 142 kilómetros al sureste de Atka, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 18 de febrero a las 01.23 UTC (16.23 hs del 17 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 18 de febrero a las 01.23 UTC (16.23 hs del 17 de febrero en ). Ubicación: 53 kilómetros al sureste de Adak, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 17 de febrero a las 23.17 UTC (14.17 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 17 de febrero a las 23.17 UTC (14.17 hs en ). Ubicación: 136 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 4,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 23.12 UTC (14.12 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 23.12 UTC (14.12 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al oeste de Puerto Real, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 21.21 UTC (17.21 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 21.21 UTC (17.21 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al sureste de San Martin, CA . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 19.33 UTC (11.33 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 19.33 UTC (11.33 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sur de Banning, CA . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 18.57 UTC (10.57 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 18.57 UTC (10.57 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al suroeste de Tyonek, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 17.15 UTC (08.15 hs en Anchorage).

Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.