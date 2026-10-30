Abbott vs. Hinojosa: Elon Musk dona US$5 millones para respaldar al gobernador en su campaña

En el tramo final de la campaña por la gobernación de Texas, el republicano Greg Abbott recibió una inyección financiera de cinco millones de dólares por parte del empresario Elon Musk, en un movimiento que consolida su ventaja de fondos frente a la legisladora Gina Hinojosa. El apoyo para las elecciones 2026 se dio luego de la demanda presentada por la demócrata para obtener acceso a las comunicaciones entre el gobernador y el magnate.

Musk aportó a la campaña de Abbott: cuánto fue la recaudación total

A falta de pocos días para las elecciones generales 2026 que definirán al próximo gobernador de Texas, Politico dio a conocer la donación millonaria que recibió Abbott. Durante el período de informe de 30 días finalizado el 24 de octubre, la campaña del gobernador reportó una recaudación total de US$26 millones, de los cuales al menos US$6 millones provinieron de ejecutivos y empresas de los sectores tecnológico y de centros de procesamiento de datos.

De los US$26 millones recaudados por la campaña de Abbott, cerca de US$5 millones provienen de Elon Musk Imagen compuesta archivo

Dentro de este grupo destaca la contribución de US$5 millones realizada por Musk, suma que se añade a un aporte previo de US$500.000 efectuado por el empresario en este mismo ciclo electoral.

En ese mismo período, Hinojosa recaudó US$17,5 millones, casi US$10 millones menos que su rival. Esto incluyó aportes de sindicatos y grupos demócratas nacionales y US$1 millón del gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker.

El respaldo económico al gobernador republicano se da en un contexto en el que la presencia industrial de Musk en el Estado de la Estrella Solitaria es significativa, con operaciones de gran escala pertenecientes a Tesla, SpaceX y futuros proyectos de fabricación de microchips.

A la donación de Musk se sumaron otros aportes del ámbito tecnológico, entre ellos US$200.000 del comité de acción política de empleados de la firma de inteligencia artificial Anthropic, US$300.000 de su cofundador Tom Brown, y US$250.000 individuales aportados por los empresarios Harlan Crow y Ray Hunt.

Centros de datos y acusaciones cruzadas entre Abbott e Hinojosa en Texas

La rápida expansión del sector tecnológico y la infraestructura para inteligencia artificial se convirtieron en temas centrales del debate político en Texas. Si bien Abbott promovió al estado como un futuro epicentro para el desarrollo de la IA, recientemente ordenó pausar temporalmente los permisos para nuevos centros de datos hasta que se complete una auditoría.

El gobernador argumentó la necesidad de definir normativas y barreras de protección para que estas instalaciones resulten beneficiosas para las comunidades locales.

Mientras Abbott reunió US$26 millones, la campaña de la representante estatal demócrata recaudó US$17,5 millones Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Abbott y de Hinojosa

Por su parte, Hinojosa cuestionó abiertamente esta medida y calificó la congelación de permisos como una “farsa”. En ese sentido, planteó la contienda como una elección entre los intereses de la ciudadanía o el dominio de los multimillonarios en la política estatal.

“Esta es la verdadera batalla de estas elecciones: ¿pertenece Texas al pueblo o este es el mundo de los multimillonarios y nosotros solo vivimos aquí?“, expresó en un mensaje de campaña difundido en redes sociales.

La demanda de Hinojosa contra Abbott por los correos con Elon Musk

El lunes 19 de octubre, Hinojosa presentó una demanda contra Abbott para acceder a correos electrónicos y otros documentos intercambiados entre la oficina del mandatario, Musk y sus compañías.

El mensaje de Hinojosa en la recta final de la campaña para las elecciones

La candidata demócrata afirmó que la oficina de Abbott se negó a entregarle versiones sin censura de los documentos.

La disputa legal comenzó luego de que el gobierno de Abbott respondiera a una solicitud de acceso a la información y entregara 1374 páginas de registros, de las cuales solo unas 200 páginas estaban visibles. El resto apareció con tachaduras parciales y secciones totalmente bloqueadas.

Hinojosa sostuvo que esta reserva viola la Ley de Información Pública de Texas y le impide ejercer sus facultades legislativas para fiscalizar si existe alguna relación entre los aportes de campaña de Musk y las concesiones o incentivos económicos estatales otorgados a compañías como Tesla o SpaceX.

Frente a la demanda, los portavoces y abogados de Abbott desestimaron el recurso y lo calificaron de “infundado”. Además, acusaron a la candidata demócrata de utilizar la vía judicial para generar repercusión mediática con fines electorales.

Luego de la presentación de la denuncia, un juez del condado de Travis ordenó facilitar el acceso a los documentos, según informó KSAT. El martes, la oficina de Abbott presentó una petición de emergencia para cuestionar la competencia del tribunal inferior y anular esa obligación.

El 27 de octubre pasado, el Tribunal de Apelaciones del Decimoquinto Distrito de Texas suspendió la orden de primera instancia, por lo que por el momento Abbott no está obligado a otorgar el acceso.