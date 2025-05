Adiós a las placas de papel en Texas: qué día cambiarían las reglas y cómo impactan en los conductores

Desde el 1° de julio de 2025, Texas eliminaría definitivamente las placas de papel temporales en los autos y las reemplazaría por metálicas. La medida responde a una ola de fraudes vehiculares y delitos vinculados con el uso de etiquetas falsas. La legislación se activó tras una serie de investigaciones de distintos medios que revelaron el alcance del mercado negro de etiquetas temporales.

Nuevas placas metálicas permanentes para compradores

De acuerdo con la Senate Bill 1902 (SB1902), a partir del 1° de julio, los concesionarios deberán entregar placas metálicas definitivas al momento de la compra. En casos especiales, el estado emitirá placas temporales metálicas para pruebas de manejo, ventas fuera del estado o falta de stock. Para convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Representantes.

La ley SB1902, impulsada por Robert Nichols, prohíbe el uso de placas de papel en cualquier circunstancia y obliga a destruir las no reutilizadas en un plazo de 10 días para evitar su circulación ilícita X (@borowest)

De esta manera, las placas dejarán de estar asociadas a los vehículos y pasarán a vincularse con sus propietarios. El senador Robert Nichols, autor del proyecto de ley, explicó que los dueños podrán transferirlas entre autos, y que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Texas registrará los datos personales de cada conductor.

Cambios en las ventas de autos entre particulares

Desde julio, el comprador deberá conservar la placa metálica del auto usado y registrarlo a su nombre. Para eso, el conductor deberá acudir a la oficina del recaudador de impuestos de su condado.

“Si vas a cambiar tu auto, no importa si es un auto usado o un modelo más reciente. Simplemente, quitas la placa del carro viejo y la pones en el nuevo. El DMV tendrá la información del propietario, su dirección y otros detalles relevantes”, explicó Nichols.

El vendedor tendrá 30 días para informar la transferencia al DMV. De no hacerlo, podrá seguir recibiendo multas asociadas al vehículo que ya no le pertenece. Mientras que las placas no reutilizadas deberán eliminarse antes de 10 días desde su retiro.

El fin de un mercado negro multimillonario

La legislación responde a un problema creciente: la falsificación de placas temporales. Una investigación de NBC 5 reveló que se podían obtener licencias de papel falsas de concesionarios por pocos cientos de dólares.

El jefe de Policía de Grand Prairie denunció que estas placas fueron usadas en crímenes como tiroteos y tráfico humano, y afirmó que las redes sociales facilitaban su venta a través de perfiles falsos X (@GrandPrairiePD)

Según reveló este medio, un supuesto concesionario del norte de Texas había emitido más de 17.000 placas en solo ocho meses. Sin embargo, en esa dirección solo había un lote vacío. El investigador Joe Escribano aseguró que era imposible que esa cantidad de vehículos pasara por ese lugar.

Las placas falsas no solo sirvieron para esquivar peajes, sino que se usaron en delitos graves, como tiroteos y tráfico humano. El jefe de Policía de Grand Prairie, Daniel Scesney, calificó el sistema como “una ola criminal”.

De acuerdo al agente, las etiquetas de papel servían para ocultar:

Autos robados

Vehículos sin título

Operaciones ilícitas

Scesney afirmó que los delincuentes usaban redes sociales para venderlas y que en muchos casos engañaban a compradores que creían estar adquiriendo documentos legales.

“Será un punto de inflexión”, dijo Scesney sobre la nueva ley. “Ahora mismo, nuestros agentes retiran placas falsas todos los días. Ya no habrá que diferenciar entre una placa legítima y una falsa. Si es de papel, será ilegal”, explicó.

Reducción del fraude y delitos en las rutas

El sistema metálico no es infalible, pero reduce drásticamente las falsificaciones, Scesney. El oficial remarcó que crear y distribuir placas de metal falsas es mucho más difícil y menos rentable.

A partir del 1 de julio, los concesionarios deberán entregar placas metálicas definitivas, y solo se permitirán versiones temporales en casos muy específicos, como ventas fuera del estado o pruebas de manejo X (@statesman)

El nuevo sistema busca frenar el uso de autos fantasmas que escapan a los registros. Estos vehículos evadían peajes y cometían delitos de fraude sin dejar rastro. Las pérdidas por peajes impagos superaron los US$69 millones en un año, según CBS News.

Con las nuevas reglas, Texas busca mejorar la seguridad vial y combatir el crimen. Aunque el SB1902 está pendiente de aprobación final en la Cámara de Representantes, su aplicación ya está en marcha para el 1° de julio.