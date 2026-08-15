Adiós al sueño americano: deportaron a su padre a México y tuvo que irse de Houston, pero espera volver

En mayo, una llamada durante una clase cambió la vida de Omar Compean. Tras la deportación de su padre, el músico de 18 años dejó la escuela, frenó su proyecto artístico y comenzó a prepararse para salir de Houston y reunirse con él en México.

¿Qué ocurrió con el padre de Omar Compean?

Según dijo el joven a Chron, Compean estaba en una clase de español en la South Houston High School cuando recibió un mensaje de su madre. Ella le pidió que la llamara y, al atenderlo, le contó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había detenido a su padre.

Su padre respaldaba su carrera musical y acompañaba los planes del grupo Instagram @ihatemyselfandiwanttodie23

Su progenitor, Omar Compean-Flores, conducía por Shaver Street, frente a la escuela, cuando los agentes lo interceptaron el 12 de mayo. Al enterarse, su hijo abandonó el establecimiento. Poco después encontró la camioneta familiar sobre la calle, con las llaves todavía colocadas.

La familia recibió noticias de Compean-Flores varios días más tarde. ICE lo mantenía bajo custodia en un centro de detención cercano a Humble. El 18 de mayo, la agencia lo deportó a México, país desde el cual había emigrado a Houston casi 20 años antes.

Un portavoz de ICE sostuvo que la medida se basó en una condena por tráfico de migrantes y reingreso ilegal, además de una detención por conducción imprudente. Omar, sin embargo, cuestionó la caracterización de su padre y aseguró que era “todo lo contrario de un tipo malo”.

Durante los primeros días, el joven solo habló sobre lo ocurrido con sus amigos más cercanos. Compean contó que hacía años que no lloraba, pero la idea de pasar un período prolongado sin ver a su padre lo afectó.

La banda que se convirtió en su proyecto de vida

Antes de la deportación, Compean concentraba gran parte de su tiempo en I Hate Myself And I Want To Die, la banda de emo y ska que había formado dos años atrás. El joven escribía y grababa todas las canciones, tocaba la mayoría de los instrumentos y organizaba los conciertos. Sobre el escenario, cantaba y tocaba la guitarra.

Su padre acompañaba ese proyecto. Había ofrecido su camioneta para la gira que el grupo preparaba y representaba “la luz al final del túnel” durante los ensayos y las presentaciones, según recordó el músico. Compean lo describió como una persona amable, capaz de encontrar algo valioso en los demás.

La banda comenzó su gira a principios de junio. Omar ya sospechaba que podía tratarse de la última actividad del grupo, pero intentó disfrutar los viajes y el tiempo con sus compañeros. Los jóvenes ofrecieron conciertos en Los Ángeles, San Diego, Phoenix y Tucson antes de regresar a Texas a finales de ese mes.

¿Por qué Omar Compean decidió mudarse a México?

Al volver a Houston, su madre le comunicó que la familia tendría que trasladarse a México para reunirse con su padre, quien no podía regresar a Estados Unidos. La decisión obligó al joven a dejar en pausa la banda y los planes que había construido alrededor de la música.

El grupo anunció en Instagram que interrumpiría sus actividades por tiempo indefinido. En el mensaje, sus integrantes explicaron que Omar debía ocuparse de asuntos familiares y que no tendría oportunidades inmediatas para continuar. Aun así, cerraron la publicación con una promesa: “¡Volveremos!”.

Compean había dudado antes de contar públicamente la deportación. La banda tenía una pequeña comunidad de seguidores en Houston y sus miembros no querían desaparecer sin ofrecer una explicación. El músico también buscaba mostrar cómo la política migratoria del presidente Donald Trump afectaba tanto a los migrantes como a sus seres queridos.

Al recordar el momento en que sus planes se desarmaron, el joven señaló que estaba junto a su padre, preparaba una gira con sus amigos y sentía que todo marchaba bien. Poco después, afirmó: “Todo me fue arrancado en un instante”.

El último concierto antes de dejar Houston

Después de conversar con su familia y sus compañeros, Compean organizó una presentación a beneficio para ayudar a su madre con los gastos de la mudanza. Debían actuar con rapidez porque el viaje a México estaba previsto para la semana siguiente.

El concierto se realizó el 9 de agosto en High Volume Music Live, en el suroeste de Houston. También participaron las bandas locales de punk y hardcore Eniightment y The Guerillas.

La fecha funcionó como una despedida para Omar y como el cierre de una etapa para el grupo. El joven destacó el respaldo de la comunidad y consideró “casi poético” que la última actividad de la banda fuera una celebración antes de su partida.

ICE detuvo a su padre frente a la escuela y lo deportó a México seis días después Instagram @ihatemyselfandiwanttodie23

Lo que dejaron antes de viajar a México

La mudanza también modificó la vida cotidiana de la familia. La madre de Compean lo retiró de la escuela y vendió Flores Event Decor, la empresa de alquiler de artículos para fiestas y organización de eventos que administraba junto con su esposo. En algunas ocasiones, Omar había utilizado el negocio como escenario para sus presentaciones musicales.

El joven reconoció que no se consideraba un buen estudiante. Para él, la música representaba el proyecto al que quería dedicar su vida, por lo que la interrupción de la banda lo llevó a cuestionar si todo el esfuerzo había valido la pena.

Después de instalarse en México, Compean esperaba ahorrar dinero para regresar a Houston. Su intención era alquilar un departamento con sus amigos y retomar la actividad musical.