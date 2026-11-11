Alcalde de Houston tras limitar colaboración con el ICE: “Voté en contra de la ley SB 4 porque nos preocupaba el miedo que generaría”

El alcalde de Houston, John Whitmire, firmó la Orden Ejecutiva EO 1-74 que regula la comunicación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía de Houston (HPD). En una conferencia de prensa, aseguró que su decisión se vincula con su rechazo a la SB 4, que prohíbe las políticas santuario.

Qué se sabe de la decisión del alcalde de Houston que limita la colaboración del ICE

Whitmire aprobó la orden ejecutiva el pasado 6 de noviembre. Según el escrito, se requieren dos condiciones estrictas para que el HDP se contacte con el ICE:

Ingreso formal en prisión: la persona debe estar en proceso de fichaje e ingreso en una cárcel del condado tras ser arrestada por nuevos cargos penales .

la persona en una cárcel del condado tras ser arrestada por . Coincidencia en el NCIC: la consulta en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) debe dar un resultado positivo por una orden administrativa de arresto emitida por el ICE.

“No queremos que la gente se preocupe por sus empleos, familiares o estudiantes. Esta política ayuda a unificar Houston. Y, por encima de todo, promueve mi máxima prioridad: la seguridad pública”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa.

Whitmire cuenta con una postura diferente a la de la administración Trump en términos migratorios. En declaración a los medios, aseguró que votó en contra de la SB 4, una normativa estatal diseñada para prohibir las políticas santuario y autorizar a los agentes a indagar sobre el estatus migratorio de las personas.

“Yo estaba en el Senado cuando se aprobó el proyecto de ley SB 4”, dijo Whitmire. “Voté en contra porque nos preocupaba el miedo y la ansiedad que generaría”.

En qué casos no se puede contactar el HPD con el ICE

En el caso de que no se cumplan con las dos condiciones obligatorias para contactar al ICE, el HPD tiene prohibido hablar con la agencia. Esta restricción se aplica sobre todo en estos casos:

Estatus migratorio aislado: la condición legal o la mera sospecha sobre esta no autoriza por sí solo a los agentes a contactar a la agencia, prolongar una detención ni mantener a alguien bajo custodia.

la condición legal o la mera sospecha sobre esta a los agentes a contactar a la agencia, prolongar una detención Sin retenciones en el campo: queda prohibido retener a una persona en el lugar de la intervención a la espera de que acudan agentes del ICE a recogerla.

Las recientes operaciones del ICE en Sacramento generaron un ambiente de angustia y temor entre los residentes locales ICE

Estas limitaciones se diferencian de la SB 4, dado que esta última prohíbe a las entidades locales impedir sobre el estatus migratorio durante un arresto.

Desde cuándo se aplica la SB 4 en Texas

La SB 4 entró en vigor el 29 de mayo de 2026. La normativa garantiza la cooperación de las agencias locales con el gobierno federal. Sus puntos principales incluyen: