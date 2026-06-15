Alerta en Houston y Dallas para el 17 de junio: confirman operativos con el ICE y federales por el Mundial 2026

En medio del Mundial 2026, las autoridades estadounidenses aclararon el papel que desempeñará el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los partidos. Aunque funcionarios federales insisten en que el objetivo será garantizar la seguridad y no llevar adelante redadas masivas, la presencia confirmada de agentes en las sedes y las recientes protestas en Dallas mantienen la atención puesta sobre lo que ocurrirá este 17 de junio.

Dallas vivió una protesta contra el ICE antes del partido del domingo

Según informó Fort Worth Report, el partido disputado el domingo entre Países Bajos y Japón en el estadio que durante la Copa del Mundo adopta el nombre de Dallas Stadium estuvo acompañado por una pequeña manifestación contra la presencia del ICE.

Mientras Japón y Países Bajos disputaban su partido en Dallas, afuera del estadio se llevó adelante una manifestación contra el ICE Sam Hodde - FR171607 AP

La protesta la organizó el capítulo local de la National Alliance Against Racist and Political Repression (Naarpr).

Los participantes corearon consignas en español y buscaron visibilizar su rechazo a la presencia de la agencia migratoria tanto en el Mundial como en el norte de Texas.

Uno de los organizadores, Rick Majumdar, explicó que el objetivo era enviar un mensaje tanto a los residentes como a los visitantes internacionales. “Necesitamos que el mundo vea lo que está pasando”, señaló.

Desde Fort Worth Report remarcaron que, durante una conferencia realizada este mes en Dallas, Christina Foley, agente del Servicio Secreto de Estados Unidos y coordinadora federal del Mundial en la región, aseguró que las personas que hayan cumplido los procesos legales para ingresar al país norteamericano no tienen motivos adicionales para preocuparse.

Houston descarta redadas migratorias durante el Mundial 2026

La situación en Houston fue abordada por las propias autoridades locales. De acuerdo con Houston Public Media, el jefe del Departamento de Policía de la ciudad, Noe Diaz, descartó cualquier inquietud relacionada con posibles redadas migratorias.

Las autoridades de Houston descartaron que la presencia del ICE durante el Mundial 2026 este vinculada con redadas masivas Jon Shapley - FR172270 AP

Durante una conferencia dedicada a la preparación del torneo, el funcionario fue consultado específicamente sobre la posibilidad de operativos del ICE. “No, no y no”, respondió cuando le preguntaron si existía coordinación con agentes migratorios o preocupación por posibles redadas.

Diaz aseguró que el único objetivo de las fuerzas de seguridad es garantizar que el desarrollo del evento sea seguro y ordenado. Posteriormente, un portavoz del ICE confirmó a Houston Public Media que agentes de Homeland Security Investigations estarán presentes en aeropuertos y en distintos puntos vinculados a la Copa del Mundo, entre los que se incluyen el FIFA Fan Festival y el NRG Stadium.

Los próximos partidos que aumentan la expectativa por el ICE en Houston y Dallas

La atención ahora está puesta en los encuentros programados para el 17 de junio, una fecha que volverá a movilizar a miles de aficionados internacionales.

Los próximos partidos previstos son:

Dallas

Inglaterra vs. Croacia: 17 de junio.

Argentina vs. Austria: 22 de junio.

Houston

Portugal vs. República Democrática del Congo: 17 de junio.

Países Bajos vs. Suecia: 20 de junio.

El DHS explicó cuál será el papel del ICE

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien comparó el operativo del Mundial con los despliegues que habitualmente se realizan en eventos multitudinarios y de importancia nacional.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Según explicó, la función de los agentes será preventiva y estará orientada a identificar amenazas específicas.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Detectar la venta de productos falsificados, como camisetas y entradas.

Identificar a personas incluidas en listas de vigilancia terrorista.

Colaborar en investigaciones relacionadas con tráfico de drogas.

Intervenir ante individuos buscados por delitos graves.

Dallas: el mapa oficial de las calles que estarán cerradas durante el Mundial 2026

De acuerdo con la información difundida por DallasFWC26, el plan de movilidad durante el Mundial 2026 contempla la integración del transporte ferroviario, autobuses, corredores peatonales y restricciones vehiculares alrededor de las principales sedes del torneo.

En naranja, los cierres de calles en Dallas dallasfwc26.com

Los cierres confirmados son:

Lamar Street , desde Ceremonial Drive hasta el acceso al estacionamiento sur.

, desde Ceremonial Drive hasta el acceso al estacionamiento sur. Memorial Drive , entre Lamar Street y Hotel Street.

, entre Lamar Street y Hotel Street. Lamar Bridge .

. Akard Street .

. Hotel Street.

Además, FIFA anunció un cierre prolongado de:

Griffin Street, entre Canton Street y Ceremonial Drive, desde el 26 de mayo hasta el 23 de julio.

El FIFA Fan Festival Dallas también provocará modificaciones importantes en la circulación. Las calles afectadas serán:

First Avenue , desde Parry Avenue hasta Pennsylvania Avenue.

, desde Parry Avenue hasta Pennsylvania Avenue. Grand Avenue , entre First Avenue y Second Avenue.

, entre First Avenue y Second Avenue. Martin Luther King Jr. Boulevard , desde First Avenue hasta Second Avenue.

, desde First Avenue hasta Second Avenue. Pennsylvania Avenue, desde First Avenue hasta Lagow Street.

En naranja, las calles cerradas en Dallas por el FIFA fan fest dallasfwc26.com

Los encuentros que se disputarán en Arlington obligarán a reforzar los operativos alrededor del estadio. Las calles con restricciones confirmadas son:

AT&T Way , desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road.

, desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road. Cowboys Way , desde North Collins Street hasta AT&T Way.

, desde North Collins Street hasta AT&T Way. Parte de Nolan Ryan Expressway, desde Road to Six Flags hasta el acceso sur del hotel ubicado junto al estadio.

Las autoridades recomiendan llegar con varias horas de anticipación debido a la gran cantidad de peatones y controles de seguridad que se desplegarán en la zona.

En naranja, las calles de Dallas cerradas en las cercanías del estadio dallasfwc26.com

Houston: los cierres de calles y obras que afectarán a los conductores

Además de las actividades del Mundial, la ciudad de Houston mantendrá varios proyectos de construcción activos. Según confirmó CW39, las principales afectaciones son: