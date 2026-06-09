Avanza el ICE en Texas: qué se sabe de los operativos por el Mundial 2026 en Houston y Dallas

El Mundial 2026 tendrá a Houston y Dallas entre las ciudades con mayor actividad dentro del torneo, y la participación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) genera incertidumbre sobre el alcance de sus operativos. Funcionarios federales indicaron que la agencia formará parte del esquema de seguridad previsto para el campeonato, aunque remarcaron que la misión principal no será desarrollar operativos migratorios de gran escala.

Qué hará el ICE durante el Mundial 2026: seguridad, delitos graves y control federal

Según las autoridades, las acciones estarán vinculadas a la prevención de amenazas relacionadas con la seguridad nacional y a la detección de personas buscadas por delitos graves.

El zar fronterizo, Tom Homan, explicó que la prioridad de la agencia será contribuir a que los encuentros deportivos se desarrollen sin incidentes para jugadores, espectadores y personal involucrado en la organización.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional", dijo Homan a CBS News. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, señaló.

De acuerdo con sus declaraciones, los recursos estarán enfocados en la identificación de personas incluidas en listas de vigilancia, individuos requeridos por homicidio, organizaciones dedicadas al narcotráfico y casos vinculados con explotación sexual. Homan también sostuvo que la presencia del organismo no tendrá como finalidad realizar detenciones masivas por cuestiones migratorias.

DHS e ICE en el Mundial 2026: qué operativos habrá en Houston y Dallas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el esquema operativo incluirá tareas similares a las desplegadas en otros acontecimientos multitudinarios celebrados en EE.UU.

Entre los objetivos establecidos figura el combate a la comercialización de entradas falsas y productos no autorizados que suelen aparecer alrededor de estos eventos deportivos.

Además, las autoridades señalaron que existe una vigilancia especial sobre el uso indebido de drones, una de las cuestiones consideradas dentro de la planificación de seguridad para el torneo.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, durante una entrevista con CBS News.

Mundial 2026 en Texas: planes de derechos humanos, protestas y seguridad en Houston y Dallas

La presencia del ICE en las sedes texanas causa inquietud entre los migrantes, residentes y visitantes que podrían asistir a los estadios. En este contexto, tanto Houston como Dallas desarrollaron iniciativas orientadas a informar a residentes y visitantes sobre derechos, procedimientos de seguridad y mecanismos de protección durante el Mundial.

De acuerdo con el sitio web oficial de la sede, en Houston se elaboró un Plan de Acción de Derechos Humanos que incorpora temas vinculados con migración y seguridad pública. El documento se estructuró originalmente en torno a ocho áreas críticas, entre las que se destacan:

Seguridad y protección : enfocada en garantizar un entorno seguro para trabajadores, aficionados y miembros de la comunidad.

: enfocada en garantizar un entorno seguro para trabajadores, aficionados y miembros de la comunidad. Migrantes : un área dedicada a abordar los riesgos y necesidades específicas de esta población durante el torneo.

: un área dedicada a abordar los riesgos y necesidades específicas de esta población durante el torneo. Trata de personas: estrechamente vinculada a la seguridad y la protección de poblaciones vulnerables.

Entre Dallas y Houston, Texas será sede de 16 encuentros del Mundial 2026 y el ICE se mantendrá cerca ICE / FIFA

En Dallas, según la información oficial, las autoridades difundieron herramientas informativas destinadas a quienes deseen participar en manifestaciones dentro del marco legal. Los puntos clave de estas herramientas son:

Debido a que los procesos y requisitos legales varían según la jurisdicción, se han creado guías específicas para diferentes ciudades de la región que incluyen a Dallas, Arlington, Fort Worth y Frisco .

. Se aclara que estas herramientas tienen un propósito exclusivamente informativo y no deben interpretarse como asesoramiento legal.

y no deben interpretarse como asesoramiento legal. Además, se recomienda a los usuarios verificar la información con las autoridades competentes antes de actuar, dado que los reglamentos podrían sufrir cambios.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Derechos Humanos de la sede de Dallas, con el fin de fomentar la expresión lícita y garantizar que las manifestaciones se realicen de manera pacífica durante el Mundial.