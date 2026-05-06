“Vienen deportaciones masivas”: el zar de la frontera promete enviar oleadas de agentes del ICE a “estados santuario”

El principal asesor de la política migratoria de la Casa Blanca, Tom Homan, lanzó una advertencia: la intensificación de las deportaciones masivas se profundizará en los próximos meses. Sus declaraciones, realizadas en un contexto de críticas internas y cuestionamientos públicos, anticipan un endurecimiento de las operaciones, especialmente en aquellos territorios que limitan la cooperación con las autoridades federales.

Tom Homan anticipa aumento de deportaciones en EE.UU. y refuerzo del ICE

Según informó CNN, durante su participación en la Border Security Expo en Phoenix, Homan desafió a quienes, incluso dentro del propio espacio político del presidente Donald Trump, consideran insuficiente el número de deportaciones. En ese marco, el funcionario desestimó esas críticas y defendió el rumbo adoptado por la administración.

Ante las críticas de sectores conservadores que exigen mayor celeridad, Homan defendió el ritmo de la gestión y prometió un incremento sustancial en los operativos de ICE Leila Navidi - Star Tribune

El llamado “zar de la frontera” insistió en que la promesa de deportaciones masivas se cumplirá y dejó en claro que las acciones se intensificarán en el corto plazo. “Este será un buen año. Vienen deportaciones masivas”, aseguró.

Homan también adelantó que el gobierno planea aumentar significativamente la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en determinadas jurisdicciones.

En particular, apuntó contra los llamados “estados santuario”, donde leyes locales limitan la colaboración con autoridades federales. Allí, prometió “inundar la zona” con personal migratorio.

Operativos del ICE en jurisdicciones con políticas santuario: más arrestos colaterales

En su exposición, Homan detalló que este despliegue masivo tendrá consecuencias directas en la cantidad de detenciones. De acuerdo con CNN, advirtió que aumentarán los llamados arrestos colaterales, es decir, aquellos que afectan a personas que no eran el objetivo inicial de un operativo, pero que son detenidas por encontrarse en situación migratoria irregular durante los procedimientos.

El funcionario justificó esta estrategia al sostener que la responsabilidad recae en las propias jurisdicciones que limitan la cooperación con el gobierno federal. Según su visión, estas políticas obligan a intensificar los operativos y, en consecuencia, incrementan la presencia de agentes en las comunidades.

El despliegue masivo de agentes en barrios residenciales busca maximizar la capacidad operativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Getty Images

Al mismo tiempo, reconoció que una proporción significativa de los inmigrantes detenidos en el actual gobierno no cuenta con antecedentes penales. Estimó que entre el 35% y el 40% de los arrestados no tiene historial criminal, aunque defendió esta práctica como parte de un mensaje disuasorio a nivel global.

Cambios en la estrategia migratoria: ajustes en operativos del ICE bajo el gobierno de Trump

Luego de la exposición, durante una entrevista con CBS, Homan reconoció que la implementación de algunas operaciones no fue perfecta. Sin embargo, dejó en claro que esos errores no implican un retroceso en la política general.

El funcionario explicó que, tras revisar lo sucedido, se introdujeron cambios para mejorar la eficacia de los operativos. En ese sentido, habló de una “forma más inteligente” de llevar adelante las deportaciones, en coordinación con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Entre los principales ajustes mencionados se destacan:

Mayor enfoque en operativos dirigidos a personas con antecedentes penales.

Reducción de intervenciones consideradas aleatorias en espacios públicos.

Menor exposición mediática de los procedimientos.

A pesar de estos cambios, Homan remarcó que cualquier persona en situación migratoria irregular sigue siendo susceptible de ser detenida. “Si están en EE.UU. ilegalmente, no están fuera de la mesa”, afirmó.

Durante la entrevista con CBS, el funcionario también defendió los resultados de la actual administración en materia migratoria. Según indicó, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca se concretaron aproximadamente 800 mil deportaciones, una cifra que utilizó para rechazar las acusaciones de un supuesto debilitamiento en la política de control.

Frente a críticas de exfuncionarios que consideran que el enfoque actual es más “suave”, Homan respondió que se trata de una estrategia más eficaz, no menos estricta. Insistió en que los números respaldan la gestión y desafió a comparar los resultados con años anteriores.

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Consultado sobre la posibilidad de repetir operativos masivos como los realizados en Minneapolis, Homan descartó que se repliquen exactamente en la misma forma. Sin embargo, aclaró que las operaciones a gran escala continuarán, especialmente en ciudades con políticas santuario.

En este sentido, planteó que la magnitud de la crisis migratoria de los últimos años requiere una respuesta de igual dimensión. “Tuvimos una crisis histórica de inmigración ilegal durante cuatro años. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Una deportación masiva histórica”, sostuvo.