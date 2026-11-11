Brian Harrison, republicano de Texas que pide limitar el poder de Hinojosa antes de 2027: “Seguimos teniendo el poder absoluto”

El representante estatal republicano Brian Harrison solicitó al gobernador de Texas, Greg Abbott, que convoque una sesión legislativa especial para limitar los poderes de emergencia que heredará Gina Hinojosa cuando asuma, el 19 de enero de 2027. Tras la derrota electoral del mandatario estatal, el legislador intenta que la mayoría republicana modifique esas atribuciones antes del cambio de administración. Su propuesta retoma una iniciativa presentada en 2022.

El reclamo de Brian Harrison a Greg Abbott antes de que Gina Hinojosa tome el poder en Texas

“Los republicanos perdieron anoche, pero los demócratas todavía no asumieron”, escribió Harrison en X el 4 de noviembre, un día después de la derrota electoral de Greg Abbott, publicó Fox News. “Seguimos teniendo el poder absoluto en Texas y debemos actuar como tal”, agregó, al reclamar que su partido aproveche las semanas restantes para restringir las facultades del Ejecutivo.

🚨 I call on Gov. Abbott to IMMEDIATELY convene a special session to REIN IN EXECUTIVE EMERGENCY POWERS… before Gina Hinojosa is sworn in!



Republicans lost last night, but Democrats were not sworn in.



We still have total power in Texas, and we must act like it by using the… pic.twitter.com/T3DINhlLZa — Brian Harrison (@brianeharrison) November 4, 2026

El legislador sostuvo que ningún gobernador debería contar con poderes de emergencia sin controles, independientemente de su afiliación política. También afirmó que había reclamado cambios después de la reelección de Abbott en 2022, un antecedente con el que defendió su posición frente a las críticas por el momento elegido para impulsarla.

Harrison solicitó aprobar legislación similar al proyecto HB 911, que presentó para modificar la respuesta institucional ante desastres.

Qué poderes de emergencia tiene hoy Abbott por la ley de Texas

La Ley de Desastres de Texas permite al gobernador emitir órdenes ejecutivas, proclamaciones y regulaciones con fuerza legal durante una emergencia. El Código de Gobierno establece que una declaración de desastre puede mantenerse hasta 30 días, salvo que el mandatario la renueve, y que la Legislatura puede terminarla mediante una ley, consigna Charlotte Observer.

La normativa también autoriza a suspender determinadas disposiciones regulatorias sobre procedimientos del gobierno estatal y reglas de agencias cuando su cumplimiento estricto obstaculice la respuesta al desastre. Esa redacción delimita la atribución: la afirmación de Harrison de que Hinojosa podría modificar cualquier ley “a voluntad” corresponde a su interpretación política, no al alcance literal de esa disposición.

El representante de Texas Brian Harrison junto a su familia Instagram: @repbrianharrison

El proyecto de 2022 trasladaba a la Legislatura la decisión de renovar una declaración después de 30 días. Además, establecía controles específicos sobre órdenes que afectaran derechos constitucionales, como trabajar, viajar, reunirse o ejercer la libertad religiosa.

Un detalle del texto original matiza la descripción de una prohibición absoluta: permitía reeditar una orden vencida ante circunstancias significativamente distintas, por un máximo de tres días o por un plazo mayor autorizado legislativamente. También contemplaba revisión judicial acelerada, consigna la legislación de Texas.

El impacto de la propuesta con las promesas de Hinojosa sobre el precio de la gasolina y la electricidad

La discusión tiene consecuencias potenciales para los gastos cotidianos de los hogares texanos. Según The Texas Tribune, Hinojosa prometió declarar una emergencia por el costo de vida y emitir órdenes para suspender los impuestos estatales a la gasolina y al diésel y congelar las tarifas eléctricas.

Esas medidas permanecen como compromisos de campaña: la gobernadora electa todavía no asumió. El próximo paso institucional depende de que Abbott convoque a los legisladores y de que estos aprueben cambios; el pedido público de Harrison, por sí mismo, no modifica las atribuciones que recibirá Hinojosa.