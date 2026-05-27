Cuándo es el último día de Greg Abbott como gobernador y qué dice la ley sobre la reelección en Texas

El futuro político de Greg Abbott en Texas estará determinado por las elecciones para gobernador de 2026. Aunque el mandatario republicano ya atraviesa su tercer período consecutivo al frente del estado, la legislación texana no le impide buscar una nueva reelección. Sin embargo, si pierde en los próximos comicios, el 19 de enero de 2027 será su último día en el cargo.

Qué dice la Constitución de Texas sobre los mandatos de Greg Abbott

La Constitución de Texas, en su Artículo IV, Sección 1, define la composición del Departamento Ejecutivo estatal y establece que el gobernador es la máxima autoridad ejecutiva del estado. Sin embargo, el texto constitucional no fija un límite de mandatos para ese cargo.

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Esto significa que un gobernador puede postularse tantas veces como quiera, sin restricciones legales respecto de la cantidad de períodos que puede ejercer. Cada mandato tiene una duración de cuatro años, pero no existe una cláusula que obligue a dejar el puesto después de una determinada cantidad de gestiones consecutivas.

De acuerdo con la propia Constitución estatal, el Departamento Ejecutivo está integrado por:

Gobernador

Vicegobernador

Secretario de Estado

Contralor de Cuentas Públicas

Comisionado de la Oficina General de Tierras

Fiscal General

La normativa vigente convierte a Texas en uno de los 13 estados del país norteamericano sin límites para la reelección de gobernadores.

Qué otros estados de EE.UU. no tienen límites de mandato para gobernadores

Según datos recopilados por TermLimits, actualmente 37 estados estadounidenses aplican algún tipo de restricción sobre la permanencia de los gobernadores en el poder. En cambio, otros 13 no establecen topes de mandato.

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Los estados sin límites son:

Connecticut

Idaho

Illinois

Iowa

Massachusetts

Minnesota

Nuevo Hampshire

Nueva York

Texas

Utah

Vermont

Washington

Wisconsin

En la mayoría de esos casos, incluidos Texas, Nueva York y Washington, los mandatos duran cuatro años y pueden renovarse indefinidamente.

Cuándo sería el último día de Greg Abbott como gobernador de Texas

Greg Abbott asumió por primera vez como gobernador en enero de 2015. Luego fue reelecto en 2018 y nuevamente en 2022, por lo que actualmente transita su tercer mandato consecutivo.

En caso de perder en los comicios de 2026, dejará formalmente el cargo el 19 de enero de 2027, fecha prevista para la ceremonia de inauguración del próximo gobernador electo.

Sin embargo, la ausencia de límites constitucionales le permite competir nuevamente por un cuarto mandato. Si logra imponerse en las elecciones estatales del 3 de noviembre de 2026, podría continuar al frente del gobierno texano hasta 2031.

El gobernador Greg Abbott se presenta a elecciones para lograr un cuarto mandato consecutivo @GovernorAbbott

Elecciones 2026 en Texas: fechas clave y rivales de Greg Abbott

La información publicada por Ballotpedia señala que las elecciones para gobernador de Texas se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. Ese proceso forma parte de una serie de 36 comicios estatales para gobernadores que se desarrollarán en distintos puntos de Estados Unidos durante ese año.

El cronograma electoral establecido incluye varias fechas clave:

Fecha límite de inscripción de candidaturas: 8 de diciembre de 2025

Elecciones primarias: 3 de marzo de 2026

Segunda vuelta de primarias: 26 de mayo de 2026

Elección general: 3 de noviembre de 2026

Los candidatos que competirán en la elección general para gobernador son: