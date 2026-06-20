Buenas noticias en Texas: Abbott firmó el desembolso de US$200 millones para evitar apagones cerca de Houston
La obra principal prevé acondicionar más de 400 millas de infraestructura de transmisión y distribución
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El gobernador Greg Abbott anunció un subsidio de US$200 millones del Texas Energy Fund para reforzar la confiabilidad del servicio eléctrico en el sureste de Texas. La medida beneficiará a más de 538 mil clientes de Entergy Texas en condados próximos al área metropolitana de Houston y al corredor Beaumont-Port Arthur.
Qué alcance tendrá el subsidio eléctrico anunciado en Texas
Según informó el gobierno de Texas en un comunicado oficial, el aporte estatal financiará dos proyectos de Entergy Texas destinados a mejorar el rendimiento de su sistema.
Las obras alcanzarán sectores de los condados de:
- Chambers
- Grimes
- Hardin
- Jefferson
- Liberty
- Montgomery
- Orange
- Walker
Abbott vinculó el anuncio con la necesidad de garantizar un suministro estable en todo el estado y sostuvo que los residentes necesitan electricidad confiable “sin importar dónde vivan”. Además, señaló que estos fondos mejorarán la infraestructura que familias, empresas, escuelas y hospitales del sureste texano usan todos los días.
El paquete forma parte del Texas Energy Fund (TxEF) y apunta a reducir interrupciones del servicio, proteger instalaciones críticas y acelerar la recuperación del sistema eléctrico cuando se registren condiciones climáticas adversas.
Obras en líneas, postes y estructuras eléctricas, según el anuncio de Abbott
El proyecto de mayor escala permitirá consolidar más de 400 millas (643 kilómetros) de líneas de transmisión y distribución. También contempla la actualización de más de 9000 estructuras dentro del sistema eléctrico.
Las tareas incluyen mejoras en postes de servicio vulnerables a daños durante tormentas importantes. Con ese esquema, Entergy Texas prevé reducir cortes y acortar los tiempos de restauración después de eventos severos.
El segundo proyecto fortalecerá cinco subestaciones frente a inundaciones y clima severo, con el objetivo de que esas instalaciones sigan operativas durante eventos extremos.
El presidente de la Public Utility Commission of Texas, Thomas Gleeson, destacó que estos proyectos robustecerán equipos críticos, disminuirán apagones relacionados con tormentas y ayudarán a restablecer la energía “más rápidamente” cuando el clima extremo afecte la red.
Entergy Texas remarcó que no habrá impacto en las facturas
El director ejecutivo de Entergy Texas, Eliecer Viamontes, afirmó que la empresa trabaja junto con el liderazgo estatal para acelerar mejoras críticas en la red. Viamontes destacó que esos resultados se concretarán “con cero impacto” en las facturas de los clientes.
También afirmó que el anuncio representa una “victoria definitiva” para las familias, empresas y comunidades atendidas por la empresa en el sureste del estado.
Según Climate Central, Texas fue el estado con más apagones importantes relacionados con eventos climáticos entre 2000 y 2023, con 210 casos reportados. El análisis tomó datos del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés) y consideró cortes que afectaron al menos a 50.000 clientes o interrumpieron 300 megavatios o más.
El informe señala que, a nivel nacional, el 80% de los apagones importantes registrados en ese período estuvo vinculado al clima. Las principales causas fueron fenómenos severos, como vientos fuertes, lluvias y tormentas eléctricas; clima invernal, incluidos nieve, hielo y lluvia helada; y ciclones tropicales, entre ellos huracanes.
A su vez, el documento advierte que los cortes de electricidad pueden afectar el acceso a agua limpia, alimentos y atención médica. Además, pueden generar efectos en cadena sobre las redes de comunicación y el transporte.
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