El anuncio de Abbott sobre la red eléctrica de Texas que impactará en 300.000 familias

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el inicio de la construcción de dos nuevas plantas de energía en el sureste del estado. Las centrales Entergy Legend y Lone Star ampliarán la capacidad de la jurisdicción para suministrar el recurso a los hogares tejanos. Además, la medida tiene una importancia particular en una jurisdicción en la que la industria es uno de los pilares de la economía.

El mensaje de Abbott por el inicio de la construcción en el sureste de Texas

La oficina del gobernador republicano compartió un comunicado de prensa en el que comunicó el inicio de la construcción y resaltó el fortalecimiento de la capacidad del estado para ofrecer energía más fiable y asequible al sureste.

El gobernador Greg Abbott destacó el comienzo de la construcción de las centrales en Texas y remarcó el rol del estado en la producción energética del país Greg Abbott Office

“Ningún otro estado genera más energía que el gran estado de Texas”, declaró el gobernador en primer lugar. En esa línea, destacó el impacto del comienzo de la construcción de las instalaciones.

“Hoy, ampliamos ese liderazgo con la colocación de la primera piedra de dos nuevas y enormes centrales eléctricas. Agradecemos a Entergy su inversión en nuestro estado y por impulsar nuestro futuro”, manifestó.

Según los datos de la oficina de Abbott, las centrales eléctricas Legend y Lone Star aportarán 1200 MW de energía. Esta cantidad es suficiente para abastecer de electricidad a más de 300.000 hogares.

En el texto, Eliecer Viamontes, director ejecutivo de Entergy Texas, adelantó que los proyectos tendrán el objetivo de satisfacer la demanda eléctrica estatal, impulsar la creación de empleo y fomentar el desarrollo económico.

La oficina del gobernador de Texas señaló que las dos centrales aportarán 1200 MW de energía, lo que beneficiará a cientos de miles de hogares Greg Abbott office

La industria de la energía en Texas y su aporte en EE.UU.

En la ceremonia de inauguración, el gobernador Abbott destacó a Texas como líder energético de Estados Unidos. De acuerdo con sus palabras, el estado ocupa el primer lugar en producción de energía eléctrica, petróleo y gas, generación de energía eólica, energía solar a gran escala y almacenamiento de baterías.

Las afirmaciones del gobernador republicano son respaldadas por un informe de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) publicado a mediados de 2025. Estos datos indican que el Estado de la Estrella Solitaria proporciona aproximadamente una cuarta parte de la energía primaria producida internamente en el país.

El gobernador Abbott celebró el inicio de la construcción de dos centrales de energía

Junto con campos de petróleo crudo y gas natural, Texas tiene abundantes recursos renovables y es el primero en la nación en electricidad generada por fuentes eólicas.

Además, también es el estado con mayor consumo de energía, ya que representa aproximadamente el 15% del gasto total del país y ocupa el sexto lugar en cuanto al consumo per cápita.

Cuánto aporta la industria energética a la economía de Texas: empleo, impuestos y producción

Al margen de la producción estatal, la industria también tiene un importante impacto económico en la jurisdicción. El análisis de la Texas Oil and Gas Association de 2025 indicó que:

La industria del petróleo y el gas natural de Texas pagó US$27.000 millones en impuestos estatales y locales , así como en regalías estatales, durante el año fiscal 2025.

, así como en regalías estatales, durante el año fiscal 2025. Los distritos escolares de Texas recibieron US$2600 millones en impuestos sobre la propiedad provenientes de yacimientos minerales de petróleo y gas natural, oleoductos y gasoductos en el mismo período.

sobre la propiedad provenientes de yacimientos minerales de petróleo y gas natural, oleoductos y gasoductos en el mismo período. El sector empleaba a más de 495.500 tejanos con un salario promedio de US$133.095 anuales , un 68% más que el promedio del resto del sector privado en la jurisdicción.

con un , un 68% más que el promedio del resto del sector privado en la jurisdicción. La producción de petróleo crudo de Texas alcanzó un nuevo récord en julio de 2025 con 5,85 millones de barriles diarios. La extracción comercializada de gas natural alcanzó los 35,4 mil millones de pies cúbicos diarios en agosto.

Según los informes más recientes, Texas lidera la nación en electricidad generada por fuentes eólicas Freepik

A su vez, un estudio del Banco de la Reserva Federal de Dallas señaló que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 2,6% anualizado entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025. Este incremento está vinculado principalmente a la demanda energética y la inversión en infraestructura y producción.