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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Austin

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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