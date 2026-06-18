Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.