Tesla, SpaceX y más empresas proyectan 9700 empleos en Texas: las ciudades que tendrán más puestos de trabajo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este 17 de junio que el estado recibió un premio Gold Shovel Award por una cartera de proyectos empresariales valuada en casi 9000 millones de dólares. Las inversiones reconocidas prevén más de 9700 empleos en Texas, con anuncios de compañías como Southwest Airlines, Tesla, MTU Aero Engines AG, Scotiabank, Wistron y SpaceX.

¿Qué representa el Gold Shovel Award para Texas?

El reconocimiento fue otorgado por Area Development, una revista especializada en desarrollo económico y selección de sitios empresariales, por el desempeño del estado en la atracción de iniciativas de alto valor.

El premio destacó el desempeño del estado en la atracción de proyectos de expansión y relocalización empresarial Tesla

Abbott celebró la distinción en un comunicado oficial y afirmó que Texas volvió a ganar “oro por nuevos empleos e inversión empresarial”. El gobernador atribuyó el resultado al clima de negocios, la infraestructura y la fuerza laboral del estado, y agradeció por el premio.

Texas obtuvo un Gold o Silver Shovel en cada uno de los 21 años del programa. Con la distinción de 2026, el estado acumula 13 premios Gold Shovel.

Qué ciudades concentran más empleos proyectados en Texas

Las ciudades con más empleos previstos dentro de la cartera reconocida por Area Development son Austin y Fort Worth, ambas con 2000 puestos proyectados. Estos son los principales proyectos incluidos en el reconocimiento:

Austin : 2000 empleos por Southwest Airlines, con una inversión de US$19 millones.

: 2000 empleos por Southwest Airlines, con una inversión de US$19 millones. Fort Worth: 2000 puestos entre MTU Aero Engines AG y Wistron, con inversiones de US$129 millones y US$761 millones.

2000 puestos entre MTU Aero Engines AG y Wistron, con inversiones de US$129 millones y US$761 millones. Brookshire: 1500 cargos por Tesla , con una inversión de US$190 millones.

1500 cargos por , con una inversión de US$190 millones. Dallas: 1020 empleos por Scotiabank, con una inversión de US$60 millones.

1020 empleos por Scotiabank, con una inversión de US$60 millones. Harris County: 615 puestos por Lilly, con una inversión de US$6500 millones.

615 puestos por Lilly, con una inversión de US$6500 millones. Lancaster: 600 cargos por Bridor USA, con una inversión de US$410 millones.

600 cargos por Bridor USA, con una inversión de US$410 millones. Socorro: 514 empleos por Wiwynn Corp, con una inversión de US$152 millones.

514 empleos por Wiwynn Corp, con una inversión de US$152 millones. Georgetown: 500 puestos por Pegatron, con una inversión de US$85 millones.

500 puestos por Pegatron, con una inversión de US$85 millones. Burleson: 450 cargos por SPC Group, con una inversión de US$165 millones.

450 cargos por SPC Group, con una inversión de US$165 millones. Bastrop: 400 empleos por SpaceX , con una inversión de US$280 millones.

400 empleos por , con una inversión de US$280 millones. El Paso: 180 puestos por Vinton Steel, con una inversión de US$229 millones.

En su informe, Area Development describió la cartera de Texas como una muestra del peso del estado en la economía digital. También mencionó iniciativas vinculadas con biomanufactura, procesamiento de alimentos, productos de consumo, energía, servicios financieros y tecnología.

La metodología de los Shovel Awards

Los Shovel Awards de Area Development reconocen cada año a los estados por atraer proyectos de inversión empresarial de alto valor, con capacidad de crear una cantidad significativa de puestos.

La publicación define los rankings a partir de la generación de empleo, la inversión de capital, la diversidad industrial y la relación de cada iniciativa con la estrategia económica más amplia de cada estado.

Las inversiones reconocidas prevén más de 9700 empleos en Texas, con anuncios de compañías como Tesla, SpaceX y Southwest Airlines Google Maps

La metodología incluye datos enviados por agencias estatales de desarrollo económico y registros propios de la revista. Los proyectos se revisan por credibilidad y completitud antes de su incorporación.

Los premios Gold y Silver Shovel se distribuyen en cinco categorías de población: menos de tres millones, de tres a cinco millones, de cinco a ocho millones, de ocho a 12 millones y 12 millones o más. Texas ganó el Gold Shovel en la categoría de 12 millones o más habitantes.